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Alacağı olan parayı istedi verilmeyince küfredip bıçak çekti

15 Aralık 2020 Salı 16:42
Alacağı olan parayı istedi verilmeyince küfredip bıçak çekti
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Alacağı olan parayı aileden alamadığı gerekçesiyle önce karısı D.V‘nın olduğu yere giderek küfreden ve bir gün sonra bu sefer ikametgâhlarına giderek kocası E.V‘ye bıçak çeken Hüseyin Toran şikâyet üzerine 14.12.20 tarihinde derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 15.12.20 tarihinde kanunsuz bıçak taşıma, mülke tecavüz, itale-i lisan ve rahatsızlık suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak davaları görüşülünceye değin teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Mehmet Uyguner olgularla ilgili verdiği bilgide, 11.12.20 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerine giderek E.V‘nin kendisine olan borcunu ödemediği iddiasıyla orada bulunan  eşi D.V isimli kadının yüzüne tükürmek suretiyle basit darp suçunu işledikten sonra D.V‘ye hitaben, “ or…bu, git, kızını si..yim”  diyerek itale-i lisanda bulunduğunu söyledi.

Aleyhinde derdest emri ıstar edilen ancak bulunamayan zanlı 13.12.20 tarihinde saat 18.30 raddelerinde bu sefer müşteki E.V ve D.V’nin ikametgâhına gitmek suretiyle mülke tecavüz işlediğini ve tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bir bıçağı korkutmak maksadıyla E.V‘ye göstermek suretiyle kendisine olan borcunu ödemesini talep ettiğini söyleyen PM Uyguner, zanlı ve E.V arasında meydana gelen tartışma sonrası zanlının oradan ayrıldığını belirtti.

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Ayni gün bu olayın da polise intikal etmesiyle zanlının ayni gün Gazimağusa‘da tespit edilerek tutuklandığına değinen PM Uyguner, okunan yazılı davasına karşı zanlının kabul etmiyorum yönüne cevap verdiğini söyledi.

Bu gibi suçlardan poliste birçok kaydı bulunan ve sürekli mahkeme huzuruna çıktığına vurgu yapan PM Uyguner, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

ALACAĞIM OLAN PARAYI VERMEDİLER. ŞU AN CEBİMDE METELİK YOK

Avukatı bulunmayan ve yargıcın söz hakkı vermesiyle konuşan zanlı, “alacağım olan parayı vermediler, şu an cebimde metelik yok “ dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 4000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Teminat şartını yerine getiremeyen zanlı yerine getirinceye değin ve her hâlükârda bir ay‘ı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Kaza MahkemesiHüseyin Toran
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