Akyar sınır kapısı yakınlarında 2 Suriyeli şahıs yakalandı

Bilinmeyen bir yerden tekne ile kıyılarımıza bırakılmışlar

Kıyılarımız sorma gir hanı olmaya devam ediyor

Henüz tespit edilemeyen bir yerden küçük bir tekne ile bir şahıs tarafından KKTC’ye bırakılan Suriye uyruklu Hasan Hasan ve Mehmet Halit, 2.10.20 tarihinde Akyar sınır kapısı yanlarında tespit edilerek tutuklandılar.

Ülke sağlığı açısından karantinaya alınan iki zanlının bugünkü duruşması iddia makamının talebi, yargıcın onay ve izniyle gıyaplarında yapılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri verildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Canberk Sağer zanlıların 2.10.20 tarihinde Akyar kara sınır kapısı yakınlarında tespit edildiklerini, yapılan muhaceret kontrolünde henüz belirlenemeyen bir yerden tekne ile bir şahıs tarafından KKTC’ye getirildiklerinin belirlenmesi üzerine tutuklandıklarını söyledi

Kimlerle birlikte kimin tarafından getirildiklerine dair araştırma yapılabilmesi ve ihraç işlemlerinin başlatılacak olduğuna dikkat çeken PM Sağer zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi. (MHA)