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Akü hırsızı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Ercan Havaalanı yolu üzerinde park halinde bulunan araçlardan akü çalan zanlı Haluk Kasap dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Akü hırsızı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Ercan Havaalanı yolu üzerinde park halinde bulunan araçlardan akü çalan zanlı Haluk Kasap dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:16
Akü hırsızı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olayla ilgili bulguları aktardı. Debreli, huzurda bulunan zanlı Haluk Kasap’ın, 30.07.2019 tarihinde, saat 12.00' da, Meriç' de Eski Ercan -Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, anayol yanında toprak alan içerisinde kapıları kilitli vaziyette, park halinde bulunan Meriç' de sakin Mehmet Beyoğlu'na ait CS 656 plakalı Renault 21 marka aracın sol arka camını hasar yapmaksızın açıp konu aracın ön gabosunu açtıktan sonra, araca monteli halde bulunan Exide marka 60ah 12v aküyü tasarrufunda bulunan 13 numara İngiliz anahtarı ile söküp almak suretiyle sirkat ettiği esnada konu yerde pusu görevinde olan Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Debreli, zanlının gönüllü ifade verip, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Debreli, zanlının vermiş olduğu beyanlar doğrultusunda 27.07.2019 tarihinde yine konu yerde Gazimağusa' da sakin Ali Fikret Serim adına kayıtlı EY 045 plakalı Citroen marka aracın sol arka kelebek camını muhtemelen tasarrufunda bulunan sert bir cisimle kırıp, hasara uğrattıktan konu aracın içerisine girip, aracın ön konsolunda monteli vaziyette bulunan markası henüz tespit edilemeyen oto teybini sirkat ettikten sonra, konu aracın ön kaputunu açıp, araca monteli vaziyette bulunan yine henüz markası tespit edilemeyen aküyü tasarrufunda bulunan İngiliz anahtarı ile söküp almak suretiyle sirkat ettiğinin anlattı. Debreli, 27.07.2019 tarihinde, saat 14:00 raddelerinde, Meriç'de Eski Ercan Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, zanlı Haluk Kasap’ın konu yerde anayol yanında toprak alan içerisinde kapıları kilitli vaziyette, park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Sinan Değirmen adına kayıtlı DG 603 plakalı Renault 19 marka aracın sol arka camini hasar yapmaksızın açıp konu aracın içerisine girip, aracın ön konsolunda monteli vaziyette bulunan markası henüz tespit edilemeyen oto teybini sirkat ettikten sonra, konu aracın ön kaputunu açıp, araca monteli vaziyette bulunan yine henüz markası tespit edilemeyen aküyü tasarrufunda bulunan İngiliz anahtarı ile söküp almak suretiyle sirkat ettiğini belirtti.

Polis memuru Kozal Debreli, ayni gün zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada ikametgahın avlusu içerisinde 1 adet İnci marka, 1 adet Hugel marka 62amper aküler, ikametgahın salonu içerisinde 1 adet Piranha ve 1 adet markası meçhul oto teypleri bulunarak emare olarak alındığını anlattı.Zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın henüz tamamlanmamış olduğunu ve mesele ile ilgili olarak aranmakta olan emaralerin yanı sıra konu yerde faili meçhul benzer birçok mesele olduğunu söyleyen Debreli, zanlının 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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