banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97264
ALTIN
271.923
DOLAR
5.5858
STERLİN
6.7670
EURO
6.2239
LTB denetimlerini sürdürüyor
LEFKOŞA’DA DENETİM..
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Akü hırsızı davası sürüyor...

Ercan Havaalanı yolu üzerinde park halinde bulunan araçlardan akü çalan zanlı Haluk Kasap dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Akü hırsızı davası sürüyor...

Ercan Havaalanı yolu üzerinde park halinde bulunan araçlardan akü çalan zanlı Haluk Kasap dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:00
Akü hırsızı davası sürüyor...

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşcuoğlu, huzurda bulunan zanlı Haluk Kasap’ın, 30.07.2019 tarihinde, saat 12.00' da, Meriç' de Eski Ercan -Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, anayol yanında toprak alan içerisinde kapıları kilitli vaziyette, park halinde bulunan Meriç' de sakin Mehmet Beyoğlu'na ait CS 656 plakalı Renault 21 marka aracın sol arka camını hasar yapmaksızın açıp konu aracın ön gabosunu açtıktan sonra, araca monteli halde bulunan Exide marka 60ah 12v aküyü tasarrufunda bulunan 13 numara İngiliz anahtarı ile söküp almak suretiyle sirkat ettiği esnada konu yerde pusu görevinde olan Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kuşcuoğlu, zanlının gönüllü ifade verip, suçlarını itiraf ettiğini söyledi.  Kuşcuoğlu, zanlının toplam 6 benzer suçla bağı olduğunu belirtip, Sirkat suçlarından birçok sabıkası olduğunu gösteren belgeyi mahkemeye sundu.

Tahkikatı tamamlandığını belirten Kuşcuoğlu, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının

45 günü aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası yaptı, uyuşturucudan tutuklandı
Trafik kazası yaptı, uyuşturucudan tutuklandı
Gazimağusa’ da kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı 3 genç tutuklandı
Gazimağusa’ da kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı 3 genç tutuklandı
Ülkeden ihraç edilecekler
Ülkeden ihraç edilecekler
İzinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
İzinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!
Kaza yapan araç sürücüsünün üzerinde ve araçta uyuşturucu bulundu
Kaza yapan araç sürücüsünün üzerinde ve araçta uyuşturucu bulundu
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
4 kişi daha şikayette bulundu
4 kişi daha şikayette bulundu
Paraları kumarda harcamış
Paraları kumarda harcamış

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim