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Akrabası olan çocuğu taciz etti!

Lefkoşa'da Nisan 2021 ayı içerisinde meydana gelen çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Bayramdurdy Hemrayev yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:01
Akrabası olan çocuğu taciz etti!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

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Gencer 2021 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa' da zanlı Bayramdurdy Hemrayev ikametgâhı içerisinde akrabası olan aynı yerde sakin 11 yaşındaki kız çocuğunun giymiş olduğu kıyafetini indirip kalçalarına kendi giydiği pantolonunu indirdikten sonra erkeklik organını sürtüp, vajinasını öpmek sureti ile cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis meselenin Mayıs 2021 tarihinde polise intikal etmesine müteakip tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak ailenin ifadeleri ve ilaveten iki ifade daha temin edildiğini belirtti.

Alınan ifadelerin hale teyit ve tekzip edildiğini, ayrıca alınan zanlıya ait gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, müştekinin çocuk psikoloğu raporlarının temin edilmesi ve Sosyal hizmetler dairesinden raporlar temin edilmesi gerektiğini belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayramdurdy HemrayevÇOCUK İSTİSMARI
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