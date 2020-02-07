Akpama’ya 5 Gün Ek Tutukluluk

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Gazimağusa Lefkoşa anayolu Nergizli Köy kavşağında yaptıkları kontrolde tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr madde bulunduran Nijerya uyruklu Eamonn Godfrey Akpama tutuklanarak tasarrufunda bulunan maddelere emare olarak el konuldu.

Zanlı, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak, aleyhine tahkikat amaçlı 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Derman yemin altında verdiği şahadette, olgularla ilgili anımsatmada bulundu. Derman şahadetinde alınan bilgi ışığında, 5.2.20 tarihinde Nergizli yol kavşağında kontrol için durdurulan bir otobüste seyahat etmekte olan zanlının, yapılan üst aramasında tasarrufundaki bir çanta içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 25 gr madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Meselenin yeni olması ve emarelerle ilgili raporların henüz kendilerine ulaşmadığına değinen Derman zanlı aleyhine ek tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)