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Akova’da kendisinden boşanmak isteyen eşine tehdit!

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden ayrılmak isteyen eşine benden boşanmaya kalkarsan sonun Emine Bulut gibi olacak diyerek şiddet tehdidinde bulunan Akova sakini Bekir Çakır yapılan şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Akova’da kendisinden boşanmak isteyen eşine tehdit!

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden ayrılmak isteyen eşine benden boşanmaya kalkarsan sonun Emine Bulut gibi olacak diyerek şiddet tehdidinde bulunan Akova sakini Bekir Çakır yapılan şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:05
Akova’da kendisinden boşanmak isteyen eşine tehdit!

Zanlı bugün 26.8.18 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

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Tahkikat memuru yemin tahtında verdiği şehadetinde zanlının Akova’da, ikametgâhında tartıştığı eşinin kendisinden boşanmak istediğini söylemesi üzerine ona “benden boşanırsan sonun Emine Bulut gibi olacak” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı aleyhine tahkikatın tamamlandığını belirten tahkikat memuru zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla yurt dışına çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 100000TL şahsi kefalet senedi karşılığında serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
AkovaKadınŞiddetTehditBoşanma
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