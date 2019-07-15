Akıncılar’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

15.07.2019 tarihinde, saat 00.05 sıralarında, Akıncılar’da Şahintepe mevkiinde, devriye halinde bulunan askeri personel, bölgede seyir halinde bulunan bir aracın hareketlerinde şüphelenmesi üzerine aracın bulunduğu yere yöneldikleri sırada söz konusu araç içersinden bir maddenin dışarıya atıldığını tespit etmişlerdir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bölgeye giden Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, konu araçtan atılan yaklaşık 50 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 gram ağırlığında meteamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 150 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde arazide bulunarak emare olarak alınmış ve söz konusu araç sürücüsü H.E.(E-33) ve araçta yolcu olarak bulunan H.H.C.(E-20) ve H.İ.Z.(E-22) suçüstü hali gereği tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.