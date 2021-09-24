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Akıncılar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal

Akıncılar bölgesinde meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Barış, Hasan Karaöz, Mantuila Luyeye, Mugeni Song, Muhammad Umsan, Gilbert Simon Patrıck, Alieu Badara Kamara ve Chernor Nueh Barrie teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

24 Eylül 2021 Cuma 15:09
Akıncılar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı. Polis, zanlıların Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurma suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 18 Eylül 2021 tarihinde Akıncılarda meydana gelen birinci derece askeri yasak bölgeye ihlal 1.derece askeri yasak bölgeyi gizlice girme ve Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurma suçlarından Demirhan Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan Gilbert Simon Patrick'in 21 Eylül 202 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden alınan emir ile telefonda yapılan incelemede KA 398 plakalı Toyota marka bir aracın resminin olduğu ve konu aracın kendilerini belirtilecek yerden alacağı hususunda internet üzerinden yazışmaların bulunduğu tespit edildiğini belirtti.

Polis, 22 Eylül 2021 tarihinde KA 398 plakalı araç ile sürücüsünün tespiti için suç ile bağlantılı başka aranan şahısların olabileceği hususunda Lefkoşa Kaza Mahkemesinden Demirhan Polis Karakolunda bulunan tutuklular için ek 6 gün tutukluluk alındığını anımsattı. Polis, aynı gün KA 398 plakalı araç ile sahibi Zanlı 1 Alieu Badara Kamara ile sürücü Zanlı Chernor Neu Barrıe’nin tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlı 2’nin gönüllü bir ifade vererek Zanlı 1 ile müşterek bu şuçu işlediğini kabul ettiğini ve konu aracın emare olarak alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yasal statülerine göre bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar Ümit Barış, Hasan Karaöz’ün yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber 3’er kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Yargıç Ozankaya zanlılar Mantuila Luyeye, Mugeni Song, Muhammad Umsan, Gilbert Simon Patrıck, Alieu Badara Kamara ve Chernor Nueh Barrie’nin isedavalarında hazır olması maksadı ile yasal statüleri bulunmadığından 40 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

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Akıncılar BölgesiAskeri Yasak Bölgeyi Ihlal
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