Akib Abbas Khan tutuksuz yargılanacak

Zanlı 22.01.21 tarihinde sirkat suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, polis memuru Gökhan Yıldırım’ı tanık olarak kürsüye çağırdı. PM Yıldırım yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 15.01.21 tarihinde Gazimağusa’da 2 aydan beri partime olarak çalıştığı kafe-restoran’a müşteri olarak yemek yemeğe gelen S.D isimli şahsın masa üzerinde unuttuğu bir adet cüzdan ve içerisinde bulunan 422 TL nakit para, bir adet kimlik kartı, bir adet sürüş ehliyeti ve bir adet bankamatik kartını sirkat ettiğini söyledi.

İş yerindeki kamera kayıtlarından zanlının tespit edilerek 21.01.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını belirten PM Yıldırım, zanlının yapılan üst yoklamasında sirkat edilen 422 TL nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Ayni gün zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık polis, kalmakta olduğu yurt odasında aynı gün yapılan aramada S.D’ye ait sirkat edilen cüzdan, kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve bankamatik kartının da bulunarak emare alındığını belertti.

Bugün itibarıyla zanlıya işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının kabul yönünde cevap verdiğini söyleyen PM Yıldırım, bundan sonraki tahkikata etki etme olanağı bulunmayan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)