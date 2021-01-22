Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de kriz büyüyor!
UBP’de kriz büyüyor!
Yerli üretime sahip çık!
Yerli üretime sahip çık!
Bir deve hikayesi
Bir deve hikayesi
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden 2021’in gerçeklerine
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden...
banner376

Akib Abbas Khan tutuksuz yargılanacak

15.01.21 tarihinde Gazimağusa’da bir restoran kafede 2 aydan beri partime olarak çalışan Pakistan uyruklu öğrenci Akib Abbas Khan, müşteri olarak restorana gelen S.D isimli şahsın masa üzerinde unuttuğu cüzdanı sirkat edince tutuklandı.

22 Ocak 2021 Cuma 15:24
Akib Abbas Khan tutuksuz yargılanacak
banner337
banner351

Zanlı 22.01.21 tarihinde sirkat suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, polis memuru Gökhan Yıldırım’ı tanık olarak kürsüye çağırdı. PM Yıldırım yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 15.01.21 tarihinde Gazimağusa’da 2 aydan beri partime olarak çalıştığı kafe-restoran’a müşteri olarak yemek yemeğe gelen S.D isimli şahsın masa üzerinde unuttuğu bir adet cüzdan ve içerisinde bulunan 422 TL nakit para, bir adet kimlik kartı, bir adet sürüş ehliyeti ve bir adet bankamatik kartını sirkat ettiğini söyledi.

banner341
İş yerindeki kamera kayıtlarından zanlının tespit edilerek 21.01.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını belirten PM Yıldırım, zanlının yapılan üst yoklamasında sirkat edilen 422 TL nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Ayni gün zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık polis, kalmakta olduğu yurt odasında aynı gün yapılan aramada S.D’ye ait sirkat edilen cüzdan, kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve bankamatik kartının da bulunarak emare alındığını belertti.

Bugün itibarıyla zanlıya işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının kabul yönünde cevap verdiğini söyleyen PM Yıldırım, bundan sonraki tahkikata etki etme olanağı bulunmayan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Akib Abbas Khan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nihat Arbak 3 gün daha poliste tutuklu
Nihat Arbak 3 gün daha poliste tutuklu
Sinan Ceylan tutuksuz yargılanacak
Sinan Ceylan tutuksuz yargılanacak
Sirkat zanlısı Ylyas Aralov tutuksuz yargılanacak
Sirkat zanlısı Ylyas Aralov tutuksuz yargılanacak
Kuzu hırsızları 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Kuzu hırsızları 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu madde zanlıları teminatla serbest kaldı
Uyuşturucu madde zanlıları teminatla serbest kaldı
Kuzu hırsızları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Kuzu hırsızları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Yakup Çolak çocuk istismarıyla suçlanıyor
Yakup Çolak çocuk istismarıyla suçlanıyor
7 kişi yasağa uymadı
7 kişi yasağa uymadı
İlaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket
İlaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket
Girne'de hırsızlık!
Girne'de hırsızlık!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim