Akgün, 1 gün daha tutuklu kalacak...



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin

Sancar, olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar, zanlı Burak Akgün’ün sahte

banknot tasarrufu, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para ve kredi temini suçundan

methaldar olduğunu söyledi.

BENZİN İSTASYONUNA VERDİ

Sancar, 24.06.2019 tarihinde, Lefkoşa'da sakin

Burak Akgün’ün sahte olarak tasarrufunda bulundurduğu 3 adet A437707766

seri numaralı 100 TL’lik banknotu Lefkoşa'da faaliyet gösteren Al-pet isimli üç

ayrı benzin istasyonuna vererek tedavüle sürüp kullanımında bulunan ZMV 641



plakalı araca benzin alıp, para üstü alarak sahtekarlıkla 197.50 TL para ve kreditemin ettiğini anlattı.

GİRNE LEMAR'DA SUÇ ÜSTÜ

Sancar, adı edilen zanlının Girne Lemar’da sahte banknotu

tedavüle sürdüğü sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Mesele ile

ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirten Sancar, alınması gereken ifadeler

ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Sancar,

tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 1 gün daha tutuklu

kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının

1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.