Akgün, 1 gün daha tutuklu kalacak...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin
Sancar, olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar, zanlı Burak Akgün’ün sahte
banknot tasarrufu, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para ve kredi temini suçundan
methaldar olduğunu söyledi.
BENZİN İSTASYONUNA VERDİ
Sancar, 24.06.2019 tarihinde, Lefkoşa'da sakin
Burak Akgün’ün sahte olarak tasarrufunda bulundurduğu 3 adet A437707766
seri numaralı 100 TL’lik banknotu Lefkoşa'da faaliyet gösteren Al-pet isimli üç
ayrı benzin istasyonuna vererek tedavüle sürüp kullanımında bulunan ZMV 641
temin ettiğini anlattı.
GİRNE LEMAR'DA SUÇ ÜSTÜ
Sancar, adı edilen zanlının Girne Lemar’da sahte banknotu
tedavüle sürdüğü sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Mesele ile
ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirten Sancar, alınması gereken ifadeler
ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Sancar,
tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 1 gün daha tutuklu
kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının
1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.