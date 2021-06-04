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Akdoğan ve Gazimağusa'da yangın!

Her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü..

04 Haziran 2021 Cuma 11:01
Akdoğan ve Gazimağusa'da yangın!
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03.06.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Akdoğan’da, çöplük mevkiinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle araziye sıçraması sonucu, çeşitli şahıslara ait toplam 120 dönüm anız ile 8 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

03.06.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da Mecidiye Sokak üzerinde bulunan Hüseyin ÇİMEN’e ait ikametgahın garaj bölümü içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 1 adet jetwash çok amaçlı yıkama makinesi,1 adet hurda jeneratör, 1 adet hurda bisiklet iskeleti, 1 adet çim biçme makinesi yanarak hasar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Yangın
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