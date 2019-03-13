Akdoğan suçlu bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümü ile ilgili “Taammüden adam öldürme” suçundan sorumlu tutulan Yaşar Akdoğan’ın Davasında mahkûmiyet kararı açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık adam öldürme suçundan mahkûm edildi. Davanın kararını Başkan Fadıl Aksun açıkladı.

Başkan Aksun, sanığın 3 davadan yargılandığını belirterek, bunların adam öldürme, darp ve şiddet tehdidi olduğunu söyledi. Aksun, sanığın 30 Aralık 2016 tarihinde eşi Akile Nacisoy Akdoğan’ı evlerinin balkonundan atarak öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığını belirtti. Çiftin 11 yaşındaki kızlarının olaydan 7 ay sonra polise verdiği ifadede babasının annesini balkondan atarak öldürdüğünü söylediğini, bunun üzerine başlatılan cinayet soruşturması sonucu sanığın tutuklandığını söyledi.

Bir olayda sunulan olguların tümünün parçalarının kişinin suçlu olduğunu ortaya koyması gerektiğini ifade eden Aksun, olay tarihinde sanık ile eşinin iki çocukları ile birlikte aynı evde yaşadıklarını ifade etti. Akile Nacisoy Akdoğan’ın 30 Aralık 2016 tarihinde yüksekten düşmeye bağlı vefat ettiğini dile getirdi. Aksun, davada olguları ayrı ayrı ele aldıklarını belirterek, şöyle sıraladı. Olaydan önce 16 Aralık tarihinde Ç.S. isimli şahsın eşine mesaj atması üzerine sanığın şüpheye kapılıp o tarihten olay tarihine kadar eşini başka bir erkekle ilişkisi olduğu gerekçesi ile sürekli tartıştıklarını ifade etti.

Sanığın eşinin telefon dökümlerini gayri yasal yollardan temin ettiğini söyleyen Aksun, Akile Akdoğan’ın ölü olarak tespit edilmesi 30 Aralık tarihinde evinin mutfak balkonundan 10 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

Olay gecesi yaşananlar

Olay gecesi ölüme dair üç seçenek olabileceğini kaydeden AKsun, birinci seçeneğin balkondan kaza ile düşmüş olacağı, ikinci seçeneğin intihar etmiş olabileceği, üçüncü seçeneğin ise biri tarafından atılmış olabileceğini söyledi. Aksun, Akile Akdoğan’ın 1.62 santim boyunda olduğunu, balkon yüksekliğinin de 90 santim olduğunu ifade ederek, kaza ihtimalinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Aksun, düşme ile ilgili Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’in mahkemede verdiği ifadeye değindi. Aksun, Deniz’in de kaza ile düşmenin söz konusu olamayacağını söylediğini, geriye cinayet ve intihar olasılıklarının kaldığını ifade etti. Aksun, olay gecesi sanık ile eşinin sabaha kadar tartıştıklarını, bunun ihtilafsız bir şekilde kabul gördüğünü belirtti.

Aksun, çiftin kızlarının ifadesine değinerek, T.A.’nın babasının annesini koltuk altlarından taşıyarak mutfağa götürüp, karnının balkon duvarına yasladıktan sonra ayaklarını havaya kaldırıp aşağı attığını söylediğini kaydetti. Aksun, T.A’nın olay günü böyle bir iddiada bulunmadığını, 7 ay sonra cinayet işlendiğini söylediğini belirterek, “Olay tarihinden sonra T.A. kardeşi ile birlikte annesinin ailesi ile kalmaya başladı. Akile Akdoğan’ın ailesi olayın intihar olmadığını söylüyordu. Basın açıklaması da yapıldı. Bu durum T.A.’nın babası ile annesinin ailesi arasında kalmasının sıkıntısını yaşadığını gösteriyor”dedi.

Aksun, T.A.’nın ifadesinde tokat sesleri ile uyandığını, annesinin yeter polis diye bağırdığını, sonra sesin kesildiğini ve odasının kapısından baktığında annesinin yarı baygın bir şekilde olduğunu, babasının koltuk altılarından annesini mutfağa götürdüğünü, annesinin ayaklarının çıplak olduğunu gördüğünü ve daha sonra babasının annesini balkondan attıktan sonra aşağıya baktığında annesinin yüzü havaya bakar bir vaziyette olduğunu gördüğünü anlattığını kaydetti. Aksun, Akile Akdoğan’ın yere düştükten sonra ayağında bir terlik olduğunu, diğer terliğinin ise savrulduğunu, ayrıca yüzü havaya bakar değil, yüzü koyun bir şekilde olduğunu belirterek, T.A.’nın bu yöndeki ifadesine itibar edemeyeceklerini dile getirdi

T.A.’nın olaydan 7 ay sonra ifade verdiğini kaydeden Aksun, ifadesinde daha önce babasından kortuğu için ve kendisi dahil herkese zarar verebileceğini düşündüğü için sustuğunu ancak 8 Temmuz tarihinde annesinin ailesi ile kavga ettiğini ve herkese zarar verebileceğini düşündüğü için gerçekleri söylemeye karar verdiğini söylediğini aktardı. Aksun, bu ifadenin de çekilkili olduğunu dile getirdi.

Aksun, T.A.’nın ifadesinde birçok çelişki buldukları için itibar etmediklerini söyledi.

Aksun, daha sonra İdris Deniz’in ifadesine değindi. Akile Akdoğan’ın vücudunun çeşitli yerlerinde ekimoz izleri olduğunu, sanığın ifadesinde kavga ederken onu sakinleştirmek için tuttuğunda oluştuğunu söylediğini kaydeden Aksun, “Ancak koltuk atlarındaki ekimozları açıklayacak bir savunma olmadığını söyledi.

Aksun, çevre şahadeti ve İdris Deniz’in aktardığı olguları değerlendirdikten sonra sanığın Akile Nacisoy’u önce darp edip etkisiz hale getirdikten ve kendinden geçmesini sağladıktan sonra balkondan atarak öldürdüğüne bulgu yaptıklarını açıkladı. Aksun, sanığın adam öldürme ve darp suçlarından mahkum ettiklerini açıkladıktan sonra ceza kararını açıklamak üzere davayı 15 Mart tarihine erteledi.