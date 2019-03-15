Akdoğan 30 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2016 yılında evinin balkonundan atladığı öne sürülen ancak ‘cinayete kurban gittiği’ ortaya çıkan Akile Nacisoy’un ölümü ile ilgili yargılanan eşi Yaşar Akdoğan hakkındaki ceza kararı bugün açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fadıl Aksun başkanlığında toplanan heyet, Yaşar Akdoğan'ı 30 yıl hapse mahkûm etti.

Karar açıklanmadan önce mahkeme savunmaya söz hakkı verdi. Sanık avukatı Boysan Boyra, kararı istinafa götüreceklerini belirtti ve mahkemeye herhangi bir hafifletici neden sunmadı.

Ardından mahkeme 1 buçuk saat ara verdikten sonra ceza kararını açıkladı.

Kararı okuyan Başkan Fadıl Aksun, sanığın adam öldürme suçundan mahkûm edildiğini anımsattı. Aksun, sanığın avukatının mahkemeye hafifletici nedenler sunmadığını, sadece sabıkasız oluşunu dikkate alacaklarını belirtti.

Sanık hakkındaki ağırlaştırıcı faktörlere değinen Aksun, henüz gelişme çağında olan iki çocuğunun bulunduğu bir ortamda cinayet işlemesi ve onlarda hayat boyu sürecek bir travmaya neden olması. Sanığın cinayetten önce eşine fiziki şiddet uygulaması. Sanığın öldürmek kastı ile eşini balkondan atıp en temel hak olan yaşam hakkını elinden alması. Adaleti yanıtlmak için delillerin yerini değiştirmesini ağırlaştırıcı etkenler olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Aksun, evliliklerde mutluluk olacağı gibi mutsuzluklarda olabileceğini, sanığın ayrılmak yerine kendisini aldattığı gerekçesi ile eşini öldürüp yaşam hakkını elinden aldığını ifade etti. Sanığın ceza yasasının belirlediği en ağır suçu işlediğini kaydeden Aksun, oy birliği ile sanığı 30 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kararın ardından mahkeme avlusunda toplanan Akile Akdoğan’ın yakınları, sanık hücreye götürülürken adalet yerini buldu diye haykırdı. Yakınları 30 yıl hapis kararını ise alkışlarla karşıladı.