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Akdeniz köy yolu üzerinde arazi yangını!

Ağaçlar,elektrik direkleri,su borusu ve kuru otlar yandı..

25 Ağustos 2020 Salı 12:17
Akdeniz köy yolu üzerinde arazi yangını!
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24.08.2020 tarihinde, saat 14:50 sıralarında, Akdeniz köy yolu üzerinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu; 3 adet elektrik direği, çeşitli şahıslara ait 268 adet narenciye ağacı,4 adet zeytin ağacı, 3 adet selvi ağacı, 2 adet incir ağacı kısmen, 9 adet narenciye ağacı, 8 dönüm arazi içerisinde bulunan anız, 1 adet kelepçeli su borusu ve 20 dönüm kuru ot tamamen yanarak zarar görmüştür.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Köy YoluArazi Yangını
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