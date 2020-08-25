Akdeniz köy yolu üzerinde arazi yangını!

24.08.2020 tarihinde, saat 14:50 sıralarında,üzerinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu; 3 adet elektrik direği, çeşitli şahıslara ait 268 adet narenciye ağacı,4 adet zeytin ağacı, 3 adet selvi ağacı, 2 adet incir ağacı kısmen, 9 adet narenciye ağacı, 8 dönüm arazi içerisinde bulunan anız, 1 adet kelepçeli su borusu ve 20 dönüm kuru ot tamamen yanarak zarar görmüştür.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.