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Akacan zanlılarına ek tutukluluk

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil Sezgin ve suç ortakları olduğu tespit edilerek tutuklanan zanlılar Servet Genç ve Mehmet Bahçeci bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 22:06
Akacan zanlılarına ek tutukluluk

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil Sezgin ve suç ortakları olduğu tespit edilerek tutuklanan zanlılar Servet Genç ve Mehmet Bahçeci bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, zanlı Kamil Sezgin’in 31.01.2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Koçer, Kamil Sezgin’in Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yeten Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ifade etti. Koçer, Akacanın kaval ve diğer ayak kemiğinin kırıldığını söyledi. Koçer, olay yerinde 4 adet 9 mm tabancaya ait boş kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu söyledi. Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Koçer, ilgili işletmenin avlusunda olayda kullanılan 1 adet ‘zigzaver’ marka silahın gömülü olarak bulunduğunu, zanlı Kamil Sezgin’in olay günü giydiği kıyafetler ve cep telefonunun da odun sobasında yanık halde aynı işletmede bulunduğunu ifade etti. Koçer Silahın balistik raporunda 2021 Temmuz ayında Farinelli Bar’ın kurşunlanmasında da kullanıldığının tespit edildiğini aktardı. Zanlının o tarihte adada olmadığına da vurgu yapan Koçer, silahın kim veya kimler tarafından kullanıldığını zanlının silahı nasıl temin ettiği hususunda araştırmaların çok yönlü sürdüğünü söyledi. Olayla ilgili bazı isimlerin tespit edildiğini ve aranan şahısların olduğuna vurgu yapan Koçer zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Müfettiş muavini Üzeyir Koçer, Mehmet Bahçeci  ve Servet Genç’in ise suçu örten suçundan tutuklandıklarını söyledi. Müfettiş muavini Koçer, iki zanlının Kamil Sezgin’in evinde tespit edildiğini ifade etti. Koçer, ayrıca olaydan önce ve sonra Kamil Sezgin’in zanlıların evinde kaldığını söyledi. Koçer, Sezgin’in saklandığı dönem ise eve ona yemek taşıdıklarını ifade etti. Koçer, Genç ile Bahçe’nin de 3 gün zanlı Kamil Sezgin’in ise 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun Zanlılar Genç ve Bahçe’nin 3 gün zanlı Sezgin’in ise 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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