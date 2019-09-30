Akacan ve korumalarının davası yarına ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün itham edilmeleri beklenen İş insanı Bulut Akacan ve korumaları savunmanın ithamnameye itiraz etmesi nedeniyle ertelendi.

Savunma, ithamnamede üç sanığa “yaralama, vahim zarar, darp” başta olmak üzere 6 dava getirildiğini, tüm sanıkların tüm davalardan sorumlu tutulduğunu ancak ithamnamede asli failin veya azmettiricinin kim olduğuna, ne zaman, nerede ne şekilde teşvik ettiğine dair detaylı bir bilgi olmadığını belirtti. Savunma, ithamnamede eksiklik olduğunu ifade ederek, savcılığın eksik noktaları tamamlanması için duruşmanın ertelenmesini istedi. İddia makamı ise, iddianamenin değişmediğini, yalnızca sanıkların daha iyi anlayabilmesi için tıbbı terimlerin daha açıklayıcı şekilde düzeltildiğini belirtti. Savunmanın usul gereği yaptığı itiraz nedeni ile sabah saat 11.00’da başlayan duruşma öğleden sonra 15.00 sıralarında tamamlandı.

Mahkeme, savunmanın itirazının yerinde olduğuna vurgu yapıp, savcılığın ithamnamedeki eksiklikleri gidermesi için duruşmayı yarın saat 10.30’a erteledi.