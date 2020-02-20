Akacan'ın sanal bet davası derinleşiyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Âdemoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı 3 tanık daha dinletti. Şimdiye kadar dinlenen tanık sayısı 7 oldu.

Dünkü duruşmada tanık kürsüsüne gelen 5. tanık Mehmet Hafızoğlu şunları söyledi: MEPAŞ Şirketi direktörüyüm. Bulut Akacan’a ait inşaatlara malzeme veriyordum. Düzenli ödemeler alıyorduk. 50 bin TL bir ödeme aldık. Tüm işlemlerimiz kayıt altındadır. MDA şirketi adına kayıt tutmuştuk. MDA şirketinin kime ait olduğunu bilmiyorum. Park yatırım şirketi ile de çalışıyorduk. 6. Tanık Umut Can Kanlıbaş’da şunları aktardı: 2018’in Ağutos ayında Alas isimli biri ile tanıştım. Bana sanal bet işi teklif etti. 3 buçuk ay kalebette çalıştım. İlk zamanlarda evde daha sonra Elegan sitesinin farklı dairelerinde bu işi yaptım. Kalebette her türlü casino oyunu ve spor bahisleri oynatılıyordu. Ben hesap açma işleri ve canlı destek işleri yapıyordum. Hesap açma işleri internet üzerinden yapılıyordu. Canlı destekte oyuncuların istekleri ile ilgileniyordum. Teoman kod adını kullanıyordum. Günün 3 zaman diliminde 8 saat çalışıyordum. 2019 ocak ayı ortalarında ayrıldım. Yönetim, finans ve call-center departmanları vardı. Kanlıbaş, Akacan’ın avukatının, “Kalebetin lisansı kime ve hangi ülkeye aitti sorusuna ise “lisansı yoktu. Vardı ama ben oradayken bitmişti. Kime ait olduğunu bilmiyorum: Yurt dışında bir ülke ama hangisi bilmiyorum”diye yanıt verdi. Tanık çalıştığınızı söylediğiniz sitede kaç daire vardı, kimin kirasındaydı biliyormusunuz sorusuna da bilmiyorum cevabı verdi. Tanık Okan Erdoğan’ın avukatının sorularını da yanıtladı. Tanık, Okan Erdoğan’ı site içerisinde gördünüz mü sorusuna hayır dedi. Tanık, sizde yasa dışı sanal bet faaliyetlerde bulundunuz neden sanık değil tanıksınız dedi. Mahkeme bu sorusunun sorulmasına izin vermedi. Tanık da cevaplamadı. 7. tanık Gülcan Karabaş ise şunları ifade etti: Dobrabette çalışmaya başladım. Haziran 1 itibari ile çalışmaya başladım. 307 numaralı dairede faaliyet gösteriyorduk. Call-center görevi yapıyordum. Kullanıcı adım Berna idi. Hepimizin bir kullanıcı adı vardı. Çalışanlar kendi aralarında SKYPE ile iletişim kuruyordu. Sigorta talep ettiğimde bir şirket olmadığını benim bir şirket ayarlamam halinde parasını vereceklerini söylediler. Tanık, Akacan’ın avukatının sorusunu üzerine Bulut Akacan’ı site içerisinde hiç görmediğini söyledi. Tanık bir başka soru üzerine baskında kendisinin de olduğunu, ifade için polise gidip salınanlardan olduğunu söyledi. Tanık “kendisine dava okunup okunmadığına dair” soruyu da hayır olarak cevapladı. Tanık, 307 nolu dairenin kime ait olduğunu bilmediğini söyledi.

Tanığın dinlenmesinin ardından duruşma bugün saat 13.30’a ertelendi. Mahkemede savcılığın tanığı olarak dinletilen Umut Kanlıbaş ile Gülcan Karabaş’ın, sanal bahis sitesi çalışanları oldukları ve Gülcan Karabaş’ın Ağustos ayında gerçekleştirilen sanal bahis operasyonunda tutuklananlar arasında olmalarına rağmen neden sanık olmamaları dikkat çekti.