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Akacan'ın Sanal Bet davası başladı

Akacan'ın Sanal Bet davası başladı

26 Aralık 2019 Perşembe 18:35
Akacan'ın Sanal Bet davası başladı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de geçtiğimiz Ağustos ayında FEO ELEGANCE sitesine yapılan Sanal Bet operasyonunda tutuklanan Bulut Akacan hakkındaki yargı süreci başladı. Yasa dışı sanal bet meselesinden dolayı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Akacan bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Akacan’ın tutukluluk süresi 8 gün uzatılırken, davası 4 Ocak 2020 tarihine ertelendi. Sabal bet meselesi ile ilgili alt mahkemede gerçekleştirilecek ön duruşmaların ardından davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 21:19
Anahtar Kelimeler:
Bulut AkacanSanal Bet
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