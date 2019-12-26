Akacan'ın Sanal Bet davası başladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de geçtiğimiz Ağustos ayında FEO ELEGANCE sitesine yapılan Sanal Bet operasyonunda tutuklanan Bulut Akacan hakkındaki yargı süreci başladı. Yasa dışı sanal bet meselesinden dolayı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Akacan bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Akacan’ın tutukluluk süresi 8 gün uzatılırken, davası 4 Ocak 2020 tarihine ertelendi. Sabal bet meselesi ile ilgili alt mahkemede gerçekleştirilecek ön duruşmaların ardından davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesi bekleniyor.