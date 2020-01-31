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Akacan'ın sanal bet davası 6 Şubat tarihine ertelendi

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu, Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Akacan'ın sanal bet davası 6 Şubat tarihine ertelendi

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu, Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

31 Ocak 2020 Cuma 21:02
Akacan'ın sanal bet davası 6 Şubat tarihine ertelendi

Akacan'ın sanal bet davası 6 Şubat tarihine ertelendi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu, Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih yeni bir tarih belirlendi.  Yargıç Meltem Dündar, IP duruşması için son kez tehir yaptığını, 6 Şubat itibari ile duruşmaların başlayacağını belirterek, davayı 6 Şubat saat 13.30’a erteledi.

Anahtar Kelimeler:
Yasa Dışı Sanal BetBulut Akacan
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