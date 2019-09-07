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Akacan'ın kara kutusu yakalandı
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Akacan'ın kara kutusu yakalandı

Altınbaş Holding yönetim kurulu başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı sanal bet operasyonundaki elebaşı konumundaki zanlı Bulut Akacan'ın kara kutusu olduğu iddia edilen zanlı Fatih Eryılmaz havaalanında yakalandı .

Akacan'ın kara kutusu yakalandı

Altınbaş Holding yönetim kurulu başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı sanal bet operasyonundaki elebaşı konumundaki zanlı Bulut Akacan'ın kara kutusu olduğu iddia edilen zanlı Fatih Eryılmaz havaalanında yakalandı .

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:01
Akacan'ın kara kutusu yakalandı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sanal bet operasyonuyla ilgili 2 yıldır aranan Fatih Eryılmaz ülkeye giriş yaparken, ercanda yakalandı. Zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı. 

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 2017 tarihinde Girne’de bir işyerine düzenlenen operasyonda milano isimli site üzerinden yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, operasyon esnasında bilgisayarların açık olduğunu ve aktif bir şekilde sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi. Mesele ile ilgili söz konusu tarihte 5 kişi tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma sonrası yakalanan şahısların teminatla serbest bırakıldığını ifade etti. Operasyonda ele geçirilen telefon ve bilgisayarlarla ilgili incelemelerin ise devam ettiğini belirtti. Polis, operasyon kapsamında Fatih Eryılmaz’ın da tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlının önceki gün Ercan Havaalanı’nda ülkeye giriş yaparken yakalandığını belirtti. Gözaltına alınan zanlının ifade verdiğini kaydeden polis, ifadesinin araştırılacağını açıkladı. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Akacan’ın dün de finanscısı Hüseyin Yiğit Gökdere de tutuklanmıştı.

Dünkü haber için aşağıdaki linke tıklaya bilirsiniz.

Bulut Akacan'a bir şok daha!
Bulut Akacan'a bir şok daha!
Son Güncelleme: 07.09.2019 15:18
Anahtar Kelimeler:
Bulut AkcanSanal BetFatih Eryılmaz
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