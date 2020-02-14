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Akacan Davasının Ön Duruşmalarına 27 Şubat’ta Başlanıyor

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Akacan Davasının Ön Duruşmalarına 27 Şubat’ta Başlanıyor

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 20:00
Akacan Davasının Ön Duruşmalarına 27 Şubat’ta Başlanıyor

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ek süre talebiyle yeniden  mahkemeye çıkarıldı. 

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Akacan’ın Tutukluluk Süresi Uzatıldı

17 Şubat Pazartesi günü yasa dışı sanal bet davasının ön duruşmalarına başlanacağı belirtilerek, Akacan’ın tutukluluk süresi uzatıldı. Sanal bet davasında tutuklu yargılanan Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli 17 Şubat’ta mahkemeye çıkarılacak. Ön duruşmalar haftanın her günü saat 11.30’da yapılacak. 

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