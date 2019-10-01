Akacan davasının detayları ortaya çıktı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İş insanı Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilerek, haklarındaki yargı süreci başladı. Vahim zarar, yaralama ve darp suçları başta olmak üzere 6 davadan itham edilen sanıkların duruşması tanıkların dinlenmesi ile devam etti. Duruşmada 7 Ocak’ta yaşanan kavga görüntüleri mahkemede izlendi.

İddia makamı olayın görgü tanığı ve bir doktor olmak üzere 4 tanık çağırdı. Tanıklar savunma avukatları tarafından tek tek sorgulandı.

Mahkeme başkanı Füsun Cemaller duruşmanın hafta boyunca devam etmesine emir verdi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Yağız Kol mahkemede iddia makamının tanığı olarak ifade verdi.

Tanık polis, Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza tarafından sorgulandı.

Kıvanç Rıza, İlk hamleyi Erhan Başay yaptı. İşaret parmağını kaldırıp, Akacan’a saldırdı.

İlk agresif hareketi Erhan Başay yaptı diyebiliriz. Elini tutmasa Başay Akacan’a vuracaktı. Saldırmak değil mi bu? Akacan kendisini korumak için bunu yaptı” dedi.

Polis, “Agresif mi bilmem hangi amaçla parmak kaldırdı bilemem. Başay elini kaldırdı, durdu. Hareket etmedi. İleri bir harekette bulunmadığı için saldırı değil. Saldırı yoksa savunma nasıl olacak”dedi.

Kıvanç Rıza: Saldırı değilse eli alınan ne yapıyordu?

Tanık polis: İşaret parmağı ile saldırıya tanık olmadım.

Kıvanç Rıza: Görüntülerde Başay, Akacan’ın sağ gözüne yumruk atıyor, siz gördünüz mü?

Polis: Vurmaya çalıştı ancak temas olmadı.

Kıvanç Rıza: Akacan Başay ve Asımoğlu’nun yanına oturduğu esnada ve sonrasında masaya yumruk vurdu mu?

Polis: Hayır, vurmadı.

Kıvanç Rıza: Akacan ile Başay tartışırken, Asımoğlu onları ayırmaya çalıştı mı?

Tanık polis: Asımoğlu onların yanına yaklaşmaya çalışırken, Vasıf Kourbanov onu engelliyor.

Akacan, Başay’a tekme atmaya çalışırken, sağ ayağını çok kaldırdığı için dengesini kaybedip, yere düştü.

Kıvanç Rıza: Kurbanov, yumruk atarken, Akacan o esnada yere düşüyordu. Kendi canı ile uğraşıyordu. Düşmesinin sebebi Erhan Başay’ın sol ayağına vurmasıydı.

Tanık polis: Başay’a tekme atmaya çalışırken, dengesini kaybedip düştü.

Tanık polis daha sonra Orçun Özorçun’un avukatı Doğa Zeki tarafından sorgulandı. Zeki, Orçun Özorçun’un ne Başay’a ne de Asımoğlu’na karşı bir saldırısı olmadığını, her ikisini de darp etmediğini öne sürdü.

Tanık polis: Özorçun’un Başay’ı iterek, boğazından tutarak darp ettiğini söyledi.

Doğa Zeki, bunun bir darp olmadığını, Özorçun’ın Başay’ı kavgayı ayırmak için tuttuğunu, bu esnada ”Baba, dayı hadi gidelim buradan” dediğini aktardı.

Zeki, Özorçun’un Başay’ın boğazını sıkmadığını iddia etti. Ayrıca yerde yatan Asımoğlu’na içmesi için su götürdü. Zeki, müvekkilinin olayda talimat almadığını, teşvik edilmediğini de belirtti.

Tanık polis: sanık, Akacan’ın yanında yer aldı, el işaretlerine uyup, hareket etti ve benzer eylemlerde bulundu.

Tanık polisin ardından diş doktoru Serdar Lama mahkemede ifade verdi. Doktor tanık, Asımoğlu’nun travma sonucu dişlerinin yerini değiştiğini, altı tanesinde kırıklar oluştuğunu ifade etti. Doktor, Asımoğlu’nın ağrılarının ise devam ettiğini söyledi.

Doktor, “Dişleri köklerinden çıkmadan alt tüm kemiği kırıldığı için tümünün yeri değişti. Asıl yerine oturmadan dişler olduğu yerde iyileşti” dedi.

Dişte yaşanan travmadan dolayı ileri yıllarda sorun yaşayacağını, dökülmelerin olabileceğini ifade etti.

Doktor tanığın ardından olayın görgü tanıklarından G.A mahkemede dinlendi.

G.A olayın yaşandığı restorana yakın bir yerde çalıştığını, öğle yeme arasında olaya tanık olduğunu ifade etti.

G,A. “İki kişi Erhan Başay’ı kollarından tutup dışarı çıkardı. Bulut Akacan da Başay’a tekme attı. Daha sonra Zeki beyi yerde yatarken gördüm. Kanlar vardı” dedi.

Görgü tanığının dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı Füsun Cemaller, duruşmayı yarın saat 10.30’a erteledi. Başkan, darp davasında hakkında tutuksuz yargı kararı bulunan Akacan’ın başka bir meseleden cezaevinde olduğunu belirti ve bu davadan da tutuklu yargılanmasına emir verdi.