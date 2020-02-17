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Akacan Davasında İlk Duruşmalar Başladı

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli yeniden mahkemeye çıkarıldı. Sanal bet davasında ön duruşmalar başlarken, iddia makamı ilk iki tanığını dinletti.

Akacan Davasında İlk Duruşmalar Başladı

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli yeniden mahkemeye çıkarıldı. Sanal bet davasında ön duruşmalar başlarken, iddia makamı ilk iki tanığını dinletti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 20:05
Akacan Davasında İlk Duruşmalar Başladı
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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli yeniden mahkemeye çıkarıldı. Sanal bet davasında ön duruşmalar başlarken, iddia makamı ilk iki tanığını dinletti.

Tanık kürsüsüne ilk olarak çıkan Nasip  Yeyan, inşaat işleri yapan Yeyan Trading LTD’nin direktörü olduğunu, 2017 yılında Elegan Sitesinin inşaat işleri için Akacan Holding ile anlaştıklarını ifade etti.

Yeyan şunları söyledi:

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Yeyan: “MDA İsimli Şirketi Bilmiyoru. Biz Akacan Holding ile İŞ Yaptık”

“Can beyle konuşup sitenin iç boya, şap ve seramik işleri için 70 bin TL’ye anlaştık. Ancak şap ve seramik işlerini yapmadığımız için 45 bin TL ödeme aldık. 45 binin 25 binini iki ayrı çek olarak aldık. Geriye kalan 20 bin için Can Bey benden İBAN numarası istedi. 2019 yılı Aralık ayında mali polis beni aradı. MDA isimli bir şirket tarafından hesabıma 20 bin TL yatırıldığını ve şirketle bağımız olup olmadığını sordu. Ben de öyle bir şirketi bilmediğimi söyledim. Biz Akacan Holding ile iş yaptık.”

Nasip Yeyan’ın ardından Dobrabet’te çalışmış olan Ahmet Kuruz tanık kürsüsüne çıkarak şunları söyledi:

Kuruz: “Görüşmeleri Skype Üzerinden Kod İsimlerimiz İle Yapıyorduk”

“2017 yılı içerisinde yasal bir bahis sitesinde çalışıyordum. Ancak aldığım para yetmediği için başka iş aradım. Skype’de Sancar isimli biriyle tanışıp konuştum. Bana iş teklif etti. Ben de daha fazla para alacağım için kabul ettim. Dobrabet’te çalışmaya başladım, üzerinden zaman geçince çalışma iznimin yapılmasını istedim. Bana bir şirket açılacak, o şirket üzerinden izin çıkarılacak denildi. Ben de bekledim. 2018 yılı mart ayında pasaportumu aldığımda MDA reklam işleri isimli bir şirket üzerinden çalışma iznimin çıkarıldığını gördüm. Skype’den Sancar beye sordum bir sorun olmayacağını söylediler. Bizim ofisimiz Girne merkezde bir yerdeydi. Bir gün Sancar orayı boşaltmamızı, çünkü; polisin basacağını söyledi. Bu olay üzerinde yasal olmayan bir yerde çalıştığımı anladım. Ben yasal bir site olduğunu düşünüyordum.  Ancak paraya ihtiyacım olduğu ve beni ikna ettikleri için devam ettim. Daha sonra beni yeni ofise çağırdılar. Yeni ofis Elegan sitesi 203 nolu dairedeydi. Doğan, Zafer, Sancar gibi asıl isimlerini bilmediğim şahıslarla irtibat halindeydim. Benim maaşımı zafer bey veriyordu. Otopark gibi yerlerde buluşup zarfın içerisinde teslim ediyordu.  Ben genelde evden çalışıyordum. Görevim call-center hizmeti vermekti. Her türlü bahis oyunu oynatıyorduk. Bize her gün yeni şifre veriyorlardı. Çalışanlar kendi aralarında Skype üzerinden irtibat kuruyordu. Daha sonra MDA isimli şirketin Akacan Holdinge ait olduğunu öğrendim. Bu arada ben de Yamaç kod ismini kullanıyordum. Elegan’a yapılan baskından sonra işi bıraktım. Sancar beni arayıp Ukrayna’ya gitmemi ve orada devam etmemi istedi. Ben de gitmek istemedim” dedi. 

Kuruz: “Bahis Siteleri ile ilgli Yetkili yada Şirket sahibi Olarak Bulut Akacanın ismi Geçmiyordu”

Tanık mahkemede, ayrıca söz konusu sanal bahis sitelerinin domain kaydının kime ait olduğunu bilmediğini,  bu sitenin lisanslı bir site olduğunu ve lisansının yurt dışında olduğunu söyledi. Aynı tanık, bu bahis sitesinin yurtdışıdaki bir şirkete ait olduğunu bildiğini de söyledi. Tanığın sorgulanması sırasında, sanal bahis siteleriyle ilgili yetkili ya da şirket sahibi olarak Bulut Akacan’ın isminin geçmediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulut AkacanSanal Bet DavasıYasadışı Bahis şirketi
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