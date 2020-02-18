Akacan Davasında iki Tanık Daha Dinlendi

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Sanal bet davasının 2. oturumunda iki tanık daha dinlendi.



Başsavcılığın üçüncü tanığı Sedat Pakaki, Akacan Holding Ltd. isimli iş yerine su temin ettiklerini, siparişleri internet üzerinden aldıklarını ve faturaları MDA şirketine kestiklerini anlattı. Tanık,“Parayı peşin aldığımız için faturayı hiç imzalatmadık. Soruşturma başlatılınca tüm faturaları polise teslim ettim” dedi.

Paraya Sıkıştığı için Kalebet Sitesinde Çalıştı

Tanığın kısa beyanından sonra dördüncü tanık Sezgin Şen dinlendi. 2017 yılında, Akacan Holding bünyesine inşaat satış ön muhasebe görevlisi olarak istihdam edilen ve daha sonra yine Akacan Holding bünyesindeki sigorta şirketinde de görevlendirilen tanık, 3 bin 200 TL maaşla çalıştığını; çalışma izni ve sosyal yatırımlarının ise yine holding tarafından görevli olduğu sigorta şirketi üzerinden yapıldığını, ayrıca 8.30 ile 17.30 saatleri arasında mesai saatleri içerisinde çalıştığını da belirtti. Akacan Holding’de çalışmaya devam ettiği dönemde, evlilik arifesinde olduğu için paraya sıkışan tanık Sezgin Şen, Kalebet isimli bahis sitesinin varlığından haberdar olduğunu ve kendi talebiyle ek gelir elde etmek amacıyla canlı destek olarak bu sitede çalışmaya başladığını söyledi.

Akacan Holding’de ki çalışma ofisini, mesai saatlerinin dışında Kalebet isimli bahis sitesine çalışmak için kullandığını ifade eden tanık, yaptığı bu iş için, ismini hatırlamadığı birisinden beyaz zarf içerisinde aylık 3 bin 500 TL maaş aldığını belirtti. Holding’deki müdürleri tarafından kendisine verilen talimatlarla farklı bankalardan, farklı zamanlarda MDA şirketi hesabından yüklü meblağlarda para çekimi yapıp söz konusu meblağları holding muhasebesine teslim ettiğini belirten Şen, avukatlarının sorusu üzerine, bu paraların ne amaçla çektiğini bilmediğini ve bu paraların inşaat işiyle ilgili olabileceğini de sözlerine ekledi. Şen ayrıca, MDA şirketinin Okan Erdoğan’a ait olduğunu bildiğini ve Erdoğan’ı şahsen tanıdığını ve araçlarının sigortasını yaptığını söyleyerek, Kalebet isimli sanal bahis sitesiyle hiçbir alakası olmadığını, Erdoğan’ın sanal bahisle ilgili olarak hiçbir zaman kendisine bir talimat vermediğini, aralarında para alışverişi olmadığını belirtti. MDA şirketinin Akacan Holding’e ait bir şirket olduğuna dair herhangi bir evrak ya da resmi belge görmediğini dile getiren tanık Sezgin Şen, Akacan Holding’in inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olduğuna değinerek, Akacan Holding’in direktörünün Bulut Akacan olduğuna dair de herhangi bir evrak ya da resmi belge görmediğini kaydetti. Şen, Kalebet isimli bahis sitesinin kime ait olduğunu bilmediğini, domain adresinin nereye ya da kime ait olduğunu bilmediğini, söz konusu bahis sitesinin KKTC’de lisansı olup olmadığını bilmediğini söyleyerek, söz konusu sitenin yurtdışında lisanlı bir site olduğunu bildiğini de ifade etti.

Şen, Kalebet isimli sitenin müşterilerinin tamamının yurtdışından olduğunu ve Kuzey Kıbrıs’tan hiçbir kişinin bu siteye erişemediğini kaydeden tanık, kendisinin sadece yurtdışındaki müşterilere tanıtım ve destek hizmeti verdiğini de söyledi. Kimseye kumar oynatmadığını, kimseden para almadığını, kimseye bahis oynatmadığını ve kimseyle banka hesabı paylaşmadığını da sözlerine ekledi.

Sanık avukatları tarafından, mahkeme gününü ve mahkemede tanık olarak yer alacağını nereden öğrendiğinin sorulması üzerine Şen, 3 gün önce Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez’in kendisini arayarak, Girne Savcılığı’na çağırdığını ve aylar önce polise verdiği ifadesinin Yahya Suiçmez tarafından kendisine okunduğunu açıkladı. Kendisinin ifadesini görmediğini ve sadece Yahya Suiçmez tarafından okunan şekliyle bildiğini belirten tanık, ifadesinin kendisine anımsatıldığını da söyledi.

Sanık avukatları, tanığa; kendi iddiasına göre yasadışı olduğunu bildiği sanal bahis sitesine canlı destek hizmeti verdiği için aleyhinde herhangi bir dava okunup okunmadığının sorulması üzerine tanık, kendisine herhangi bir suçlama getirilmediğini ve dava okumadığını da dile getirdi.



Duruşmalar 20 Şubat’ta Devam edecek



Yargıç Meltem Dündar, yeni tanıkların dinletilmesi için davayı 20 Şubat saat 11.30’a tehir ederek, oturumu kapattı.