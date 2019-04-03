Akacan davasında gerginlik

Akacan ve korumalarının istinafı dinlendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Zanlı Bulut Akacan ve koruması Orçun Özorçun’un adının karıştığı olayda, aleyhlerine getirilen vahim zarar suçlamasıyla ilgili dosyanın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine ilişkin açtıkları istinaf bugün görüşüldü.

Yargıtay Ceza’da görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Mustafa Atakara ile Bulut Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza ve Orçun Özorçun’un avukatı Mustafa Asena hazır bulundu. Sanıkların avukatları davanın alt mahkemeden Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesi için yeterli şahadet olmadığını ileri sürdü. Avukatlar, davanın alt mahkemede görüşülmesi gerektiğini savundu. Savcı Mustafa Atakara, alt mahkemenin kararında hata yapmadığını savundu. Tarafların hitaplarının ardından dava kararı okunmak üzere süresiz ertelendi.

Gerginliği polis önledi

Orçun Özorçun’un yakın akrabaları ile savcı Mustafa Atakara arasında gerginlik yaşandı. Özorçun’un yakınları, “Hep karşı tarafın haklarını savunuyorsunuz. Bu adil değil” ifadelerini kullandı. Polis, gerginliği büyümeden önledi.