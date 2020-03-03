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Akacan davasında detaylar ortaya çıkmaya başladı

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Akacan davasında detaylar ortaya çıkmaya başladı

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

03 Mart 2020 Salı 20:39
Akacan davasında detaylar ortaya çıkmaya başladı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç meltem Dündar huzurundaki duruşmada bugün iki tanık daha dinlendi.

Tanık O.L şunları söyledi.

“2019 yılı mayıs ayında Barış takma isimli İrfan Önen ile iş görüşmesi yaptım. Dobrabet isimli yerde çalışmaya başladım. İnternet üzerinden casino oyunları, spor bahisleri oynatılan bir yerdi. İş güvencesi olarak bana Akacan güvencesi verdiler. Yani güvenlik ve maaş açısından sıkıntı yaşamayacağımı söylediler. Canlı destek olarak işe başladım. 4 bin TL maaş alacaktım. Bana sitenin Bulut Akacan’a ait olduğu söylendi. Maaşımı İrfan Önen aracılığı ile zarf içerisinde alıyordum. Gerçek ismimle imza atıyordum. Takma  isim kullanıyordum. Güvenlik amacıyla birbirimize takma isimlerle hitap ediyorduk. Ben üyelerle ilgileniyordum. Oyun oynamak isteyenleri yönlendiriyordum. Ödeme yapacaklar için finans bölümünden hesap istiyorduk. Skpe üzerine atılan hesapları üyelere veriyorduk. Dobrabet’in sorumlusu İrfan Önen idi. Fakat duyduğum ama bilmediğin yöneticiler de vardı. Biz bunları hiç görmedik.  Nuh Can Erdal,  İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır çalışanlar arasındaydı. Kendi aramızda Skpe üzerinden anlaşıyorduk. Siteye üye olmak isteyenler adını soyadını ve TC kimlik numarasını yazıp giriş yapıp, oynayabiliyordu. Elegance sitesi 307 numaralı dairede faaliyet gösteriyorduk. 3 ay çalıştım, 20 gün Türkiye’de idim. Bu dönemde internet üzerinden çalışmaya devam ettim. Polis baskını olduğu zaman kimseye söylemeden işten ayrıldım ve bana ait her şeyi sildim.

Tanığın ifadesinin ardından Bulut Akacan’ın avukatı Yusuf Tekiner sorular sordu.

Tekiner, şahsen bulut bey ile görüştün mü,sorusuna tanık hayır dedi. Tekiner, Akacan güvencesi derken ne demek bu bir evrak gördünüz mü sitenin akacana ait olduğuna dair sorusuna da tanık evrak görmedim şeklinde cevap verdi.

Tekiner, 307 numaralı daire kimin kirasındaydı sorusuna karşın da tanık bilmediğini söyledi. Tekiner, dobrabetin lisansı kime aitti sorusuna tanık, Malta ve Ermenistan’a diye cevap verdi.

Okan Erdoğan’ın avukatı Seyhan Yıldırım da tanığa sorular sordu. Okan Erdoğan’ı tanıyıp tanımadığını sordu, tanık hayır dedi.

Elif Çakır’ın avukatı ise sitenin kaç üyesi olduğunu sordu, tanık 30 bin cevabı verdi.

Dürem Varoğlu’nun avukatı da üyeleri yurt dışında olan ve lisansı yurt dışında olan bir sitede oyunlar oynandı değil mi dedi tanık evet dedi.

Tanık O.L’nin ardından tanık G.P mahkemede dinlendi.

2019 yılı Şubat ayında ihtiyacım olduğu için iş arıyordum. Girnede bir kafede İrfan Önen, Elif Çakır ve Edip Ademoğulları ile buluştuk. İş konuştuk. Birkaç gün sonra işi istediğini söyledim ve başladım. Akacan Elegance’ya gittik. 203 nolu daireye çıktık. Edip  bana işi gösterdi. Sitenin sorumlusu da önen idi. Diğer elemanlarla tanıştım.

Dobrabette raporlama işi yapıyordum. Üyelerin günlük faaliyetlerini her gün rapor edip, ay sonu Karen ve Mayla isimli kişilere e-mail ile gönderiyordum. Karen’in Dürem, Mayla’nın Ayla olduğunu poliste öğrendim. Bende takma ad kullanıyordum. Güvenlik açısından gerçek isimlerimizin bilinmemesi gerekiyordu. Cepbank ve benzeri birçok yöntemle üyeler yatırım yapıyordu. Banka havalesi veya hesaptan yapılan işlemlerle ödeme yapılıyordu. Finans bölümünün papara hatları vardı. Ofisin camlarında siyah perdeler vardı. İlgi çekmemeye çalışıyorduk. Sessiz çalışıyorduk.  Ofiste sitenin Bulut Akacana ait olduğu söyleniyordu.  Çalışan sayısı çoğalınca başka sitelere geçtik. 307 ve 805 numaralı daireler geçtik. Bu daireleri ben kiralamışım gibi gösterdiler. Sözleşme benim adımaydı. Tedirgin olmama rağmen kabul etmiştim. 805 nolu daireye geçince birkaç gün sonra 29 ağustosta polis baskın yaptı. Baskında ben de vardım. Üç gün tutuklu kaldım.

Akacan’ın avukatı Yusuf Tekiner sorular yöneltti.

Tekiner, 307 ve 805 nolu daireler sizin adınıza kiralanmıştı değil mi dedi tanık evet dedi.

Tekiner, polis baskında yaptığında siz de şu anda tutuklu olan sanıklarla birlikte tutuklandınız, size dava okundu mu diye sordu. Savcı itiraz etti.

Savcı, bu soruyu tanığın bilemeyeceğini, kime dava okunup okunmayacağına savcılığın karar verdiğini söyledi.

Mahkeme itirazı kabul etti.

Tanık G.P’nin dinlenmesinin ardından duruşma Pazartesi ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Sanal BetBulut Akacan
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