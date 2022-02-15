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Akacan davası: Sezgin, 3 ay cezaevinde kalacak

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil Sezgin bugün mahkemeye çıkarıldı.

15 Şubat 2022 Salı 19:02
Akacan davası: Sezgin, 3 ay cezaevinde kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil Sezgin bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, zanlı Kamil Sezgin’in 31.01.2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Koçer, Kamil Sezgin’in Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yeten Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ifade etti. Koçer, Akacanın kaval ve diğer ayak kemiğinin kırıldığını söyledi. Koçer, olay yerinde 4 adet 9 mm tabancaya ait boş kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu söyledi. Koçer, 7 Temmuz 2021 tarihinde Farinelli barda havaya ateş açılması olayında da aynı silahın kullandığını belirtti. Polis, zanlının olay günü ve öncesinde Akacanın evinin çevresinde motosikletle keşif yaptığını, incelenen kamera görüntülerinde zanlının olay yerine gidiş gelişini incelediklerini, Alsancak’ta kaldığı evde tespit edildiğini, tutuklandığını söyledi. Koçer, zanlının ifade verdiğini, olayda kullandığı silahın ve giydiği kıyafetlerin bulunduğunu söyledi. Koçer, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist olarak bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 3 ay süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kamil SEZGİNMehmet Akacan
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