Akacan davası devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı 2 tanık daha dinletti. Şimdiye kadar dinlenen tanık sayısı 9 oldu.

Sekizinci tanık B.C.A , Park Yatırım isimli şirket için kapı pencere gibi işleri yaptığını, 2018 yılında 150 bin TL ödeme aldığını söyledi. Tanık, Park Yapım’ın Akacan Holding’e ait olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Bulut Akacan’ın avukatı tanığa sorular yöneltti. Akacan Holding ile ilgili resmi bir evrak görüp görmediğini sordu. Savunma, ayrıca Akacan Holding’in kime ait olduğuna dair bil belge görüp görmediğini tanığa sordu. Tanık her iki soruya da “Görmedim” şeklinde cevap verdi.

Dokuzuncu Tanık T. Y de MDA şirketin mal satışı yaptıklarını ifade etti. Tanık, MDA’nın Bulut Akacan’a ait olduğuna dair kendisine bilgi verildiğini aktardı. Tanık, Doğa ve Barış isimli şahıslarla iletişim halinde olduğunu ifade etti. Tanık, Barış isimli kişinin gerçek adının İrfan olduğunu polisten öğrendiğini söyledi. Tanık, yaptıkları iş karşılığında faturaları MDA şirketine kestiklerini aktardı. Tanık, polisin bilgilerine başvurması üzerine faturaları teslim ettiklerini söyledi.

Bulut Akacan’ın avukatı tanığa sorular yöneltti. Akacan Holding ile ilgili resmi bir evrak görüp görmediğini sordu. Savunma, ayrıca Akacan Holding’in kime ait olduğuna dair bil belge görüp görmediğini tanığa sordu. Tanık her iki soruya da “Görmedim” şeklinde cevap verdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma 26 Şubat Çarşamba gününe ertelendi.