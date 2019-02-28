Akacan alt mahkemede yargılanmak istiyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de korumaları Vasıf Kurbanov ile Orçun Özorçun ile birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde darp ettiği gerekçesi ile Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bulut Akacan’ın davası ertelendi.

Tutuksuz sanık Akacan ile tutuklu sanıklar Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun dün ağır ceza mahkemesinde yargıç karşısına çıktı. Sanıkların avukatının davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesine itiraz etmeleri ve kararı istinafa götürmeleri nedeni ile dava 28 Mart 2019 tarihine ertelendi. Savunmanın sanıkların yargılanacağı “ciddi darp, vahim zarar” suçlarının ağır ceza değil alt mahkemede görüşülmesi gerektiğini ileri sürerek Yüksek Mahkeme’ye başvurduğu belirtildi