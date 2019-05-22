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Akacan Ağır Ceza Mahkemesinde

Akacan Ağır Ceza Mahkemesinde

22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:28
Akacan Ağır Ceza Mahkemesinde

Akacan Ağır Ceza Mahkemesinde

Bulut Akacan ve koruması Orçun Özorçun’un adının karıştığı olayda, aleyhlerine getirilen vahim zarar suçlamasıyla ilgili zanlı Bulut Akacan'ın istinafı reddedildi ve Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına karar verildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde 23.05.2019 tarihine ertelenen davada tutuksuz yargılanan Zanlı Bulut Akacan'ın da itham edilerek tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

İş insanı Bulut Akacan ve koruması Orçun Özorçun’un adının karıştığı olayda, aleyhlerine getirilen vahim zarar suçlamasıyla ilgili dosyanın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine ilişkin açtıkları istinaf kararı bugün okundu.

Yargıtay Ceza Heyet Başkanı Gülden Çiftçioğlu, üye Bertan Özerdağ ve üye Peri Hakkı’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Mustafa Atakara ile Bulut Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza ve Orçun Özorçun’un avukatı Buse Asena hazır bulundu. Heyet iki ayrı karar okudu.  Gülden Çiftçioğlu’nun karşı oyuna karşılık, Peri Hakkı kararına Bertan Özerdağ’ın da katılmasıyla, Yargıç Meltem Dündar’ın sanıkların Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları kararı oyçokluğuyla onandı.

Sanıkların avukatları davanın alt mahkemeden Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesi için yeterli şahadet olmadığını ileri sürmüştü. Avukatlar, davanın alt mahkemede görüşülmesi gerektiğini savunmuştu. Savcı Mustafa Atakara, alt mahkemenin kararında hata yapmadığını savunmuldu. Tarafların hitaplarının ardından dava kararı okunmak üzere süresiz ertelemişti.

Akacan davası 23 Mayıs tarihine ertelendi
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Son Güncelleme: 22.05.2019 15:07
Anahtar Kelimeler:
IstinafDarpOrçun ÖzorçunBulut Akacan
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