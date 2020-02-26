banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115014
ALTIN
323.402
DOLAR
6.1555
STERLİN
7.9613
EURO
6.6839
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”
Flaş Haber
9 ay hapse mahkûm edildi
Kapat

Ailesi kayıp alman turisti arıyor

1 aydır haber alınamıyor

Ailesi kayıp alman turisti arıyor

1 aydır haber alınamıyor

26 Şubat 2020 Çarşamba 16:27
Ailesi kayıp alman turisti arıyor
banner337

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC)   Tur kafilesiyle  gelen  69 yaşındaki Karl Heinz Weiss’den heber alınamıyor.   27 Ocak’ta Alsancak  River Side Tatil Köyü’nde grup arkadaşlarıyla akşam yemeği yedikten sonra bir daha   izine halen rastlanılamadı.

Weiss’in hayatından endişe eden oğlu , Kıbrıs’a gelip, yetkililerden yardım istedi,

Karl Heinz’in oğlu herkese seslenerek görenlerin polise haber vermesini istedi

Alman vatandaşı 69 yaşındaki Karl-Heinz Weiss  24 ocakta KKTC’ye bir tur şirketi ile tatile geldikten sonra  27 Ocak akşamından beri en son otelde arkadaşları ile yemek yedikten sonra bir daha haber alınamadı,

KKTC Polisi, Akut, Sivil savunma Karadan denizde her yerde yapılan aramalara rağmen hiçbir izine rastlanamadı.

banner317
Lapta Polis 69 yaşındaki Karl Heinz  Weiss’in kaldığı otelde  geniş çaplı arama yaparken polis ve Sivil savunma, Akut ,Çevik kuvvetin katılımı ile Karadan, denizden ,havadan  her yerde yapılan aramalara  rağmen herhangi  bir ize ulaşamadı,

Lapta polis ekipleri  bölgedeki güvenlik kameralarından Karl Heinz Weiss’in gece 22.20 sularında  otele yakın bir bölgede görüldüğü kamera kayıtlarında otele doğru yürüdüğü görülüyor.

Karl-Heinz Weiss’in oğlu Lars Laufer kayıp babasını bulmak için özel bir rehber eşliğinde KKTC’ye gelerek her yerde arıyor.

Weiss’in oğlu Lars Laufer ‘’ Babasının  24 Ocak’ta, turla KKTC’ye  tatile geldiğini ve babasını havaalanına kendisinin bıraktığını   en sonda  27 Ocak’ta akşam  Alsancak Riverside Garden Resort'da  a kaldığı otel görüldüğünü söyledi

Laufer babası ile en son 24 ocakta skybe üzerin isviçrede yaşayan kız kardeşi ile birlikte görüştükleri o tarihten beridirde haber alamadıklarını söyledi,

Laufer,Tur şirketinin de  babasının kayıp olmasından 4 gün sonra haberdar ettiğini süistimal olduğunu Alman konsolosluğundan da yardım istediğini birçok yerde aradıklarını hiçbir netice çıkmadığını belirtti. (MHA)

banner335
Anahtar Kelimeler:
KayıpAlmanTuristKarl Heinz Weiss
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 ay hapse mahkûm edildi
9 ay hapse mahkûm edildi
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu
5 yıl hapse mahkûm edildi
5 yıl hapse mahkûm edildi
16 gün cezaevine gönderildi
16 gün cezaevine gönderildi
16 gün cezaevine gönderildiler
16 gün cezaevine gönderildiler
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu
Narkotik köpeği geçit vermedi
Narkotik köpeği geçit vermedi
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
Yüklü miktarda parayla çıkış yapmak istedi
Yüklü miktarda parayla çıkış yapmak istedi
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim