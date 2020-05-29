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Ahmet Yüksel 14 ay, Ekin Ersoy 7 ay hapis yatacak

Cezaevinde uyuşturucu suçundan tutuklu olan ve tasarruflarında toplam 5 gram ağırlığında uyuşturucu madde tasarruf ettiği belirlenen Ahmet Yüksel 14 ay, Ekin Ersoy 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:18
Ahmet Yüksel 14 ay, Ekin Ersoy 7 ay hapis yatacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Cezaevinde uyuşturucu suçundan tutuklu olan ve tasarruflarında toplam 5 gram ağırlığında uyuşturucu madde tasarruf ettiği belirlenen Ahmet Yüksel 14 ay, Ekin Ersoy 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Umut İnan açıkladı. İnan, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. İnan, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. İnan, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi. İnan, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. İnan, sanık Ahmet Yüksel’in 2 gram sentetik cannabionid, 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tasarruf edip, Ekin Ersoy’a 3 gram uyuşturucu vermesini ve benzeri sabıkası oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde suçundan Ahmet Yüksel’e 14 ay, Ekin Ersoy’a 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet YükselEkin Ersoy
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