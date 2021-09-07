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Ahmet Tuğrul Barut tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da bıçakla adam yaralayan zanlı Ahmet Tuğrul Barut tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Eylül 2021 Salı 12:40
Ahmet Tuğrul Barut tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olguları aktardı. Polis, huzurdaki zanlı Ahmet Tuğrul Barut’un Yaralama, Dehşet Yaratmak İçin Bıçak Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Ciddi Darp ve Sokağa Çıkma Yasağını İhlal suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 03.09.2021 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde Lefkoşa'da sakin Ahmet Tuğrul Barut’un kız arkadaşı ile tartışmasına engel olmak isteyen Nafi Kerem Uğur'un üzerine doğru tasarrufunda kanunsuz olarak dehşet yaratmak için bulundurduğu bıçakları taşıdıktan sonra, gelişi güzel sallayıp bıçaklardan birini adı edilenin göğüs kısmına bir kez sokarak 1.5 cm derinliğinde 0.5 cm genişliğinde yaralanmasına sebebiyet verdiğini belirtti.

Polis, Nafi Kerem Uğur’un ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu söyledi.

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Polis, mesele ile ilgili olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği zanlının 06.09.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlının ikamet ettiği Mehmet Akif Caddesi Kemal Tunç Apt. K.3 No.5 Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği zanlı Ahmet Tuğrul Barut’un huzurunda 17.10 17.25 saatleri arasında bir arama gerçekleştirildiğini ve zanlının bağlı bulunduğu suçları işlerken kullanmış olduğu Tescoma Home Profi marka siyah saplı, ağız uzunluğu 17.5 ve toplam uzunluğu 29.5 cm cm bıçak ile Metalex Marka siyah saplı, ağız uzunluğu 15.5 cm ve toplam uzunluğu 27.5 cm olan bıçağın emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak görgü tanıklarından temin edilen ifadeler ve güvenlik kamerası görüntülerinin mevcut olduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının davaları görüşüleceğinde hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 13 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Tuğrul Barut
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