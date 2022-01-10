banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meteoroloji’den uyarı
Meteoroloji’den uyarı
Birkan'a son veda
Birkan'a son veda
Genel Başkan danışmanından 2. sıra adayına FETÖCÜ suçlaması
Genel Başkan danışmanından 2. sıra...
Erdoğan’ı boykot eden CTP Ankara’ya nasıl gidecek?
Erdoğan’ı boykot eden CTP Ankara’ya...
banner404
Flaş Haber
Meteoroloji’den uyarı
Kapat

Ahmet Topal 2 gün poliste tutuklu kalacak

2021 yılı içerisinde Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik kasaları çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Ahmet Topal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 14:26
Ahmet Topal 2 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olayla ilgili bulguları aktardı.

banner341
Açıkada, zanlı Ahmet Topal’ın 2021 yılı içerisinde Lefkoşa' da İşletmeciliğini Hasan ONBAŞI' nın yaptığı Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik üzerinde Onbaşı yazan kırmızı renkli kasaları sirkat edip kendisine ait sebze ve meyve işletmesinde kullandığı yönünde şikâyet yapıldığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını alınması gereken ifadeler ve aranan söz konusu emareler olduğunu ayrıca zanlının sebze satışı yaptığı işletmelerde incelemeler yapılıp ifade temin edileceğini belirterek zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı ek olarak 2 gün poliste tutuklu kalmasının daha uygun olacağını belirterek bu yönde karar verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Sadi Baysal 4 gün poliste tutuklu kalacak
Sadi Baysal 4 gün poliste tutuklu kalacak
Yavuz Can Balaban 3 gün poliste tutuklu kalacak
Yavuz Can Balaban 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Alkol tesiri altında kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Alkol tesiri altında kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kumarhanede unutulan telefonu sirkat eden şahıs mahkemeye çıkarıldı
Kumarhanede unutulan telefonu sirkat eden şahıs mahkemeye çıkarıldı
Güney’den aldığı av fişekleri KKTC’ye geçirirken yakalandı
Güney’den aldığı av fişekleri KKTC’ye geçirirken yakalandı
Hurdacıya sattığı 8 ton hurda ile ilgili izahat veremeyince tutuklandı
Hurdacıya sattığı 8 ton hurda ile ilgili izahat veremeyince tutuklandı
37 yaşındaki uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
37 yaşındaki uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim