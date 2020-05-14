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TUTUKSUZ YARGILANACAK

Ahmet Sennaroğlu tutuksuz yargılanacak

14 Mayıs 2020 Perşembe 16:48
Ahmet Sennaroğlu tutuksuz yargılanacak
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Sahte belge düzenleme ve sahtekârlıkla para temini zanlıları teminata bağlandı

2018-2019 yılları içerisinde, Bafra’da faaliyet gösteren Senmar trading Ltd isimli iş yerinde işletmeye ait post cihazlarından yurt dışında bulunan şahıslara ait kredi kart bilgileri, mail order sistemi ve internet bankacılığı yoluyla yetkisiz olarak kullanılmak suretiyle kart hamileri tarafından bahse konu işyerinden alışveriş yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek bahse konu şahısların hesaplarından pos cihazı vasıtasıyla 214.230.03 TL para çekilmek suretiyle sahte belge düzenleyip sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edilmiştir. Sürdürülen soruşturma sonucunda mesele ile ilgili Ahmet Sennaroğlu(E-35),  Halil Sennaroğlu (E-31)  ve Ahmet Barış Sağlamer (E- 44)  tutuklanmıştı. 11. 5.20 tarihinde sahte belge düzenleme, sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temini ve başkasının kimliğine bürünme suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine 2 şer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

2 günlük tutukluluk emri sonrası zanlılar bugün 14.5.20 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü teminat duruşmasında, iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan P.Ç Ersan Yaran yemin altında verdiği şahadette 2 günlük süre içerisinde yapmış olduğu icraatlar ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Olayın 2018-2019 yıllarında İskele’ ye bağlı Bafra köyünde meydana geldiğine dikkat çeken Yaran, zanlı 1’ in direktörlüğünü, zanlı 2’ nin de sekreterliğini yaptığı Senmar Trading Ltd isimli iş yerinde mail order sistemi ve internet bankacılığı yoluyla yurt dışında bulunan şahıslara ait kredi kartı bilgileri ile alışveriş yapılmadığı halde alışveriş yapılmış gibi gösterilmek suretiyle yetkisiz olarak post cihazlarından 214.230.03 TL paranın çekildiğini belirtti.

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22.10.2019 tarihinde Bağlıköy- Lefke’de meydana gelen mail order sistemiyle yabancı uyruklu şahısların hesaplarından çekilişi yapılan 417.610 TL ile ilgili sürdürülen tahkikatta zanlı 3 Ahmet Barış Sağlamer aleyhine ilgili müdürlükte dosya tanzim edildiğini söyleyen Yaran, 19.12.2019 tarihinde zanlı 3’ ün kullanımındaki araçta arama yapıldığını belirtti. Araç içerisinde tespit edilen 4 adet cep telefonu, çeşitli evraklar ve 2 adet banka defterleri bulunarak inceleme maksadıyla el konulduğunu ve bunlarla ilgili zanlı 3’ ün sorgulandığına değinen Yaran, söz konusu evrakların zanlı 1 Ahmet Sennaroğlu’na ait olduğunu söylediğini aktardı. Zanlı 3’ ün aracında bulunan cep telefonları üzerinde görsel olarak yapılan incelemede zanlı 3’ ün zanlı 1 ile whatsApp üzerinde suçla ilgili görüşmelerde bulunduğunun tespit edildiğine vurgu yapan Yaran, bu konu ile ilgili yapılan yazışmalar ve beklenen raporların gecikmesi sonucu gelen convid-19 olayı sonucu tahkikatında uzun süre gecikme yaşandığına vurgu yaptı.

Sürdürülen tahkikatın sonucunda 11.5.20 tarihinde Büyükkonuk belediyesinde zanlı 1 ‘ in tespit edildiğini, istenen izahat karşısında “ dolandırıldık, banka ile iletişim halinde tüm şarj edilenleri ödedim. Ben nasıl sahtekârlık yapayım” cevabını verdiğini söyleyen Yaran, ayni gün zanlı 2 nin de tespit edilerek sorgulandığını aktardı. Zanlı 2’ nin ise yaptığı beyanda “ mail order işlemlerini bende yapardım abim de yapardı” diye izahat verdiğini aktaran Yaran her iki zanlının tutuklandığını, işyerlerinde ve ikametgâhlarında arama yapıldığını söyledi. Arama sonucu 3 naylon poşet banka fişlerine, 2 adet post cihazı, banka dekontları ve birtakım evraklar yanında zanlı 1 ‘ e ait kiralık araç içerisinde 3 adet pos cihazı ve zanlıların kullanımındaki cep telefonlarının incelenmek üzere alındığını belirten Yaran ikametgâhlarındaki aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

İki günlük tutukluluk süresince emarelerin incelenmesine devam edildiğini, zanlılardan el yazısı örneği temin edildiğini belirten PÇ Yaran 3 zanlının birlikte hareket ettiği yönünde bulgular mevcut olduğuna atıfta bulundu.

Bugün itibarıyla tahkikatın devam ettiğine vurgu yapan PÇ Yaran, zanlıların bundan sonraki tahkikata etki etme olanağı bulunmadığı cihetle teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlı 1 ve zanlı 2’ nin KKTC haricine çıkışlarını men ederek zanlı 1’ in 7500 TL, zanlı 2’ nin ise 5000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin imza edeceği 100000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.

Yargıç ayrıca zanlı 3’ ün Lefkoşa kaza mahkemesinde bir başka meselede teminatı bulunması nedeniyle bu suçla ilgili 10000 TL nakdi teminat ödemesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 14.05.2020 17:10
Anahtar Kelimeler:
Ahmet SennaroğluHalil SennaroğluAhmet Barış Sağlamer
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