Ahmet Özgünel, teminatla serbest bırakıldı



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla

ilgili bulguları aktardı. Sevinç, zanlı Ahmet Özgünel’in 23 Temmuz 2019

tarihinde saat 19.00’da Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan giriş yaptığını ve

hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramasında tasarrufunda 798

miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, zanlının tutuklandığını

mahkemeye aktardı.

TEMİNAT TALEP EDİLDİ

Zanlının ifade verdiğini ve tahkikatın tamamlandığını



belirten Sevinç, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceğiteminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının

ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına

çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta

bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde

kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.