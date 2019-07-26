Ahmet Özgünel, teminatla serbest bırakıldı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla
ilgili bulguları aktardı. Sevinç, zanlı Ahmet Özgünel’in 23 Temmuz 2019
tarihinde saat 19.00’da Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan giriş yaptığını ve
hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramasında tasarrufunda 798
miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, zanlının tutuklandığını
mahkemeye aktardı.
TEMİNAT TALEP EDİLDİ
Zanlının ifade verdiğini ve tahkikatın tamamlandığını
teminata bağlanmasını talep etti.
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının
ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına
çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta
bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde
kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.