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Ahmet Hazar tutuksuz yargılanacak

Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Taşıma ve Kullanmak, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskul Mahalde Ateş Etmek, Hayvan Refah yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan zanlı Ahmet Hazar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 13:39
Ahmet Hazar tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozak Kuşak, olguları aktardı. Polis, meselede zanlı Ahmet Hazar'ın Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Taşıma ve Kullanmak, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskul Mahallde Ateş Etmek, Hayvan Refah yasasına aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15 Aralık 2021 tarihinde saat 08:30 raddelerinde Yeniceköy'de Dar Sokak No:6'da sakin Tahir İyici’nin köpeklerini beslemek için açtığı sırada kafesinden iki adet köpeğinin kaçtığı daha sonra bir el av tüfeği sesi duyduğunu ve sesin Dar sokak No:8 adresinden geldiğini, daha sonra ise ayni köyde sakin Ahmet Hazar'ı ikametgahının bahçesinde gördüğünü beyan ettiğini anlattı.

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Polis, aynı gün Ahmet Hazar’ın tespit edilerek yapılan soruşturmada ve ikametgâhının bahçesinde bir köpek olduğunu tavuklarına zarar verebileceğini düşündüğünden köpeği alarak römork ile ovaya attığını belirttiğini söyledi. Polis, akabinde Ahmet Hazar’ın ikametgâh içerisinden babasına ait 3 adet av tüfeğini görevli polislere teslim ettiğini belirtti.

Polis, Ahmet Hazar’ın söz konusu köpeği atmış olduğu yeri göstererek yapılan kontrolde köpeğin kalçasından yaralı olduğu tespit edilerek Veteriner tarafından yapılan kontrolde arka ayak kısmından ve kalçasından av tüfeği ile yaralanmış olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, Ahmet Hazar'ın ikametgahında 18:50-19:30 saatleri arasında yapılan aramada Ahmet Hazar'a ait yatak odası içerisinde 167 adet muhtelif markalarda dolu fişenk ve 174 adet muhtelif markalarda boş fişenk bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hazar
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