Ahmed tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf, Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Kastıyla Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi Ve Ciddi Darp" suçlarından tutuklanıp teminata bağlanan zanlıların suç ortağı olduğu tespit edilen zanlı Fajr Azhari Fathalla Mohamad Ahmed’de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı Fajr Azhari Fathalla Mohamad Ahmed’in 12 Nisan 2020 tarihinde Doğanköy-Girne' de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Patlayieı Madde Taşıma ve Tasarruf. Zorla Insan Kaçırma, Calmak Kastıyla Tehditle Mal Isteme, Siddet Tehdidi Ve Ciddi Darp" suçlarından Methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 12 Nisan 2020 tarihinde saat raddelerinde, Lefkoşa’da sakin müşteki Mohammad Jehad Kayed Abd Algahani’ye "beni yurttan attılar Girne’ye götür" deyip, müştekiyle olayın meydana geldiği Doğanköy’de bir villaya geldiklerini ve o esnada konu adreste bulunan ve bu meselenin diğer zanlıları olan 3 erkek şahıs müştekiyi evin kapısının ön kısmında darp edip, zorla içeriye aldıktan sonra el ve ayaklarına plastik kelepçe takıp tasarruflarında bulundurdukları marka ve modeli henüz tespit edilemeyen tabanca ve bıçakla yaklaşık 5 saat boyunca alı koyup borç aldığı parayı ödemesi yönünde baskı yaparak "Yousef e 2000€ ödeyeceksin" dedikten sonra "polise gidersen seni yine kaçırırız" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduklarını mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine ilk etap da zanlılar Mohammad AL Lubad, Tufan Akbaş’ın tutuklanarak teminata bağlandığını ancak arana kişi olan zanlının dün polise gelip teslim olması üzerine tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, Haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.