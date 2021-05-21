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Ağır ceza mahkemesinden uyuşturucu zanlısına 24 ay hapis cezası

21 Mayıs 2021 Cuma 18:24
Ağır ceza mahkemesinden uyuşturucu zanlısına 24 ay hapis cezası
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7.3.2018 tarihinde tasarrufunda 295 gr 420 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduran sanık İsmet Postacıoğlu hakkında kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla tanzim edilen dosya ile ilgili karar bugün 21.05.21 tarihinde verildi ve sanık 24 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesinin oy birliğiyle aldığı kararı başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu.

Mesele ile ilgili mahkemeye iddia makamı tarafından 14 emare sunulduğunu belirten Şenol, iddia makamı tarafından yapılan savunmada sanığın suçunu kabul ettiği, adaletin erken tecelli etmesine katkıda bulunduğu ve mahkemeden özür dilediği, tahkikatın başladığı andan itibaren polise yardımcı olduğunu, 3 yıl gibi uzun bir süreçten beri davasının sonuçlanmasını beklediğini ve bu sürede hiçbir benzeri sabıka işlemediğini, nadim olduğunu, işlediği suçu idrak ettiğini, küçük yaştan beri babasını görmediğini, yarı felçli annesi ile birlikte kaldığını belirterek 34 yaşında olan sanığa ceza takdirinde bu hususların dikkate alınarak mahkemenin mülayim davranmasını talep ettiğini söyledi.

Sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin türleri arasında ciddi tehlikeli bir sınıfta olduğunu ve miktarın 295 gr 420 ml ağırlığında ciddi bir rakam olmasının sanık aleyhine unsur olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Şenol, ceza tespitinin mahkemenin takdirine bağlı olmasının yasa gereği olduğuna değindi.

Küçük yaştan beri babasını görmeyen kısmı felçli annesine bakmakla yükümlü olan, ciddi sağlık problemleri yaşayan ve suçunu kabul etmekle polise yardımcı olan sanığın yargılanmayı beklediği 3 yıllık sürede benzeri hiçbir suç işlememesini lehinde unsurlar olarak değerlendirildiğini belirten kıdemli yargıç Şenol, tüm unsurlar dikkate alındıktan sonra sanığa oy birliğiyle 24 ay hapis cezası verildiğini söyledi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsmet PostacıoğluUyuşturucu
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