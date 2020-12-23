Ağır Ceza Mahkemesi’nden sanık İsmet Sezener’e 3 ay hapis cezası

Mart 2019 ayı içerisinde ikametgahında beslediği köpeklerinin kalmakta olduğu yerlerini temizlediği esnada bulduğu Bizans dönemine ait 3100 TL değerinde 2 adet sikkeyi daha sonra ikametgahında komodin çekmecesinde izinsiz olarak tasarruf edip polisi veya eski eserler dairesini haberdar etmeyen sanık İsmet Sezener aleyhindeki karar bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde oturumlarına devam eden Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi ve sanığı işlemiş olduğu suçlardan 3 ay hapse mahkûm etti. Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan Ağır Ceza Mahkemesinin sanık ile ilgili kararı yargıç Hazan Aksun tarafından okundu.

Sanık aleyhine getirilen davayı esaslı bir şekilde incelendiğine değinen yargıç Hazan Aksun, sanığın bulmuş olduğu sikkelerle maddi bir menfaat sağlamadığını, bulmak için de özel bir gayret sarf etmediğine değindikten sonra sanığın suçunu kabul ederek mahkemeden özür dilediğini, adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu belirtti.

Bu gibi suçların ülkede yaygınlaşma eğilimi gösterdiğini, ciddi suçlar arasında bulunan bu tür suçlarda tarihi ve kültürel mirasın korunmasının elzem olduğuna dikkat çeken yargıç Aksun, kamu menfaati bakımından bu tür suçları işleyenlere karşı verilecek cezanın hapislik cezası olması gerektiğine vurgu yaptı.

Netice olarak sanık aleyhine ve lehine tüm unsurların dikkatlice incelendiğini belirten yargıç Aksun, Lefkoşa Merkezi Cezaevinde kurşunlama olayı ile ilgili hükümlü tutuklu bulunan sanığı işlemiş olduğu suçlardan suçlu bulduklarını belirttikten sonra sanığı oy birliğiyle 3 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı. (MHA)