banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yetiş Ankara!
Yetiş Ankara!
Marifet kapanmadan başarmakta!
Marifet kapanmadan başarmakta!
YDP KKTC’nin zencisi mi?
YDP KKTC’nin zencisi mi?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya zihniyet?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya...
banner376

Ağır Ceza Mahkemesi’nden sanık İsmet Sezener’e 3 ay hapis cezası

Tasarrufunda Bizans dönemine ait 3100 TL değerinde 2 sikke bulunmuştu

23 Aralık 2020 Çarşamba 22:36
Ağır Ceza Mahkemesi’nden sanık İsmet Sezener’e 3 ay hapis cezası
banner337
banner351

Mart 2019 ayı içerisinde ikametgahında beslediği köpeklerinin kalmakta olduğu yerlerini temizlediği esnada bulduğu Bizans dönemine ait 3100 TL değerinde 2 adet sikkeyi daha sonra ikametgahında komodin çekmecesinde izinsiz olarak tasarruf edip polisi veya eski eserler dairesini haberdar etmeyen sanık İsmet Sezener aleyhindeki karar bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde oturumlarına devam eden Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi ve sanığı işlemiş olduğu suçlardan 3 ay hapse mahkûm etti. Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan Ağır Ceza Mahkemesinin sanık ile ilgili kararı yargıç Hazan Aksun tarafından okundu.

banner341
Sanık aleyhine getirilen davayı esaslı bir şekilde incelendiğine değinen yargıç Hazan Aksun, sanığın bulmuş olduğu sikkelerle maddi bir menfaat sağlamadığını, bulmak için de özel bir gayret sarf etmediğine değindikten sonra sanığın suçunu kabul ederek mahkemeden özür dilediğini, adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu belirtti.

Bu gibi suçların ülkede yaygınlaşma eğilimi gösterdiğini, ciddi suçlar arasında bulunan bu tür suçlarda tarihi ve kültürel mirasın korunmasının elzem olduğuna dikkat çeken yargıç Aksun, kamu menfaati bakımından bu tür suçları işleyenlere karşı verilecek cezanın hapislik cezası olması gerektiğine vurgu yaptı.

Netice olarak sanık aleyhine ve lehine tüm unsurların dikkatlice incelendiğini belirten yargıç Aksun, Lefkoşa Merkezi Cezaevinde kurşunlama olayı ile ilgili hükümlü tutuklu bulunan sanığı işlemiş olduğu suçlardan suçlu bulduklarını belirttikten sonra sanığı oy birliğiyle 3 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı. (MHA)

banner360
Son Güncelleme: 24.12.2020 02:44
Anahtar Kelimeler:
Bizansİsmet SezenerSikke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirlenen 2 şahıs tutuklandı
KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirlenen 2 şahıs tutuklandı
Boşanmak isteyen eşine “ölümün benim elimden olacak” dedi
Boşanmak isteyen eşine “ölümün benim elimden olacak” dedi
Tekne ile bilinmeyen bir yerden sahile bırakılan 13 mülteci tutuklandı
Tekne ile bilinmeyen bir yerden sahile bırakılan 13 mülteci tutuklandı
Yol kenarında park ettiği aracında şüpheli görülen şahıs polis devriyesine yakalandı
Yol kenarında park ettiği aracında şüpheli görülen şahıs polis devriyesine yakalandı
100'er bin TL kefaletle serbest bırakıldılar
100'er bin TL kefaletle serbest bırakıldılar
İkametgahında 5 gr uyuşturucu madde bulundu
İkametgahında 5 gr uyuşturucu madde bulundu
Hurda hırsızları suçlarını inkar etmediler
Hurda hırsızları suçlarını inkar etmediler
Yargı affetmedi!
Yargı affetmedi!
Güpegündüz darp ve hırsızlık!
Güpegündüz darp ve hırsızlık!
Beyarmudu'nda uyuşturucu
Beyarmudu'nda uyuşturucu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim