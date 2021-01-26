Ağır Ceza Mahkemesinden Dede cinayeti sanıklarına rekor ceza

28.01.2018 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen ve Nijerya uyruklu Kennedy Dede Taomwabwa’ ın öldürülmesi olayında sorumlu tutulan ve aleyhlerinde adam öldürme, adam kaçırma, ciddi darp ve tecavüzkâr alet taşıma suçlarından dosya tanzim edilen sanık 1 Nidai Şanlı, sanık 2 Ozan Körkurt, sanık 3 Onur Körkurt, sanık 4 Simge Dağdur ve sanık 5 Zekeriya Kurucu ile ilgili ağır ceza mahkemesinin kararı bugün saat 14.00’da okundu ve sanıklar işlemiş oldukları suçlardan hapis cezasına çarptırıldılar.

Ağır ceza mahkemesinin sanıklar aleyhinde dün okumuş olduğu ve sanıkları işlememiş olduğu suçlardan suçlu bulup mahkûm ettiği kararını açıklamasından sonra savunma avukatlarının hitaplarını sunabilmesi talebi üzerine mahkeme oturumuna ara vermiş ve bugün saat 13.00’e ertelenmişti.

Bugün saat 13.30 da oturumuna yeniden devam eden ve başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi hitaplarını yapmaları için savunma avukatlarına fırsat verdi.

Sanık 1 avukatı Ulaş Sabancı yaptığı hitabında sanık 1’in olaydan duyduğu üzüntüye dikkat çekerek bundan dolayı nadim ve pişman olduğunu, hamallık işi ile iştigal ettiğini, kolay bir hayatı olmadığını ve parçalanmış bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi. Yurt dışına kaçıp oralarda kalabilecek tek sanık olduğunu belirten Sabancı, bunu yapmayarak geri ülkesine dönerek kolluk kuvvetlerine teslim olduğunu ve polise yardımcı olduğunu söyledi. Bu meseleye karışmış olmaktan son derece üzgün olduğuna değinen Sabancı müvekkili olan sanık 1’e makul bir ceza takdir edilmesini talep etti.

Sanık 2 avukatı Özkul Özdevrim ise hitabında, müvekkilinin çok üzgün ve pişman olduğunu yaşanan olaydan dolayı nadim olduğunu, mahkemeden özür dilediğini belirterek müvekkiline verilecek cezada mülayim davranılması talebinde bulundu.

Sanık 3 avukatı Ahmet Katar yaptığı hitabında, olay zamanında müvekkilinin 20 yaşında şimdi ise 23 yaşlarında genç bir suçlu olduğunu, sabıkası olmadığını, ilk kez bir suç ile ilgili mahkeme huzuruna geldiğini belirterek suç işleme temayülünde olmayan bir kişi olan müvekkilinin etrafında sevilen bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek sosyal tahkikat raporunda bu meziyetlerinin görülebileceğine dikkat çekti.

Sanık 4 avukatı İbrahim Demirtaş ise müvekkili ile ilgili hitabında, bir değerlendirilme yapılması gerekirse müvekkilinin olaydan en son haberi olduğu ve 5 sanık arasında olaya en son müdahil olduğuna vurgu yaparak olay tarihinde 18, şimdi 20 li yaşlarda olan müvekkilinin sevgilisinin orada olduğunu düşünerek yanlış zamanda yanlış yerde bulunması sonucu bu olayın içerisine girdiğini söyledi.

Ağır haliyle bu suça intikal etmemiş düşüncesindeyim diyen Demirtaş, çok pişman ve üzgün olan müvekkiline kısa süreli bir hapislik cezası vermesi halinde adaletin yara almasına engel teşkil etmeyeceği düşüncesinde olduğunu söyledi. Amacımız öç almak değil sanığı topluma kazandırmaktır diyen Demirtaş böylesi bir durumda kamu da rahatlayacaktır dedi.

Son olarak konuşan sanık 5 avukatı Mustafa Kocatürk olay tarihinde 21, şimdi ise 24’lü yaşlarda olan müvekkilinin sosyal tahkikat raporunda da görüleceği üzere eğitim düzeyi çok düşük olan bir ailenin çocuğu olduğunu, 5 yaşından beri babasından ayrı ve baba şefkatinden mahrum olduğunu söyleyerek müvekkilinin baştan sona verdiği şahadetinin incelendiğinde ve göz önünde tutulduğunda sabıkasıs biri olan müvekkiline kısa süreli bir hapislik cezası verilmesi halinde adaletin yara almayacağı inancında olduğunu söyledi.

Saat 14.15’de sona eren hitapların ardından konuşan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kararın açıklanması için mahkemeyi saat 16.00’ya tehir etti.

Saat 16.30 raddelerinde ağır ceza mahkemesi başkanı kıdemli yargıç Fatma Şenol sanıklarla ilgili kararı açıkladı.

Sanık 1 Nidai Şanlı’nın olayda baş aktör olarak görüldüğü belirtilen kararda, ülkeye okumak maksadıyla yabancı bir ülkeden gelen ve vahşi bir cinayete kurban giden maktulün ölümü ülkede büyük infial yarattığına değinen Şenol, bu suçu işleyenlere örnek hapislik dışında bir ceza verilemeyeceğine değindi.

Baş aktör olarak belirtilen sanık 1 Nidai Şanlı’ya diğer sanıklara nazaran farklı bir ceza verilmesi gerektiğini söyleyen kıdemli yargıç Şenol, maktulün feci şekilde darp edilerek aldığı yaralar sonucu acı çekmek suretiyle öldüğü görülmektedir dedi.

Sonuç olarak sanıkları aleyhinde getirilen suçlardan mahkûm ettikleri ve aşağıdaki cezaların takdir edildiğini açıkladı. Buna göre,

Sanık 1 aleyhine getirilen 1.ci davadan 27 yıl, ikinci davadan 6 yıl, üçüncü davadan caza verilmez, mahkûmiyet kaydedilir ve dördüncü davadan 1 yıl hapis cezası

Sanık 2 aleyhine getirilen birinci davadan 13 yıl, ikinci davadan 4 yıl, üçüncü davadan ceza verilmez mahkûmiyet kaydedilir.

Sanık 3 aleyhine getirilen birinci davadan 17 yıl, ikinci davadan 4 yıl, üçüncü davadan ceza verilmez, mahkûmiyet kaydedilir.

Sanık 4 aleyhine getirilen birinci davadan 13 yıl, ikinci davadan ceza verilmez mahkûmiyet kaydedilir.

Sanık 5 aleyhine getirilen birinci davadan 9 yıl, ikinci davadan 4 yıl, üçüncü davadan ceza verilmez mahkûmiyet kaydedilir.

Hapislik cezalarının birlikte çekileceği belirtildi.(MHA)