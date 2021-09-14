Ağır ceza mahkemesinden 3 ayrı davaya toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası

Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumları devam etmekte olan ağır ceza mahkemesi huzurunda bulunan 3 ayrı dava ile ilgili kararını açıklandı ve sanıklara toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Bugün 14.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarına devam eden başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi huzurunda bulunan 3 ayrı davayı görüşüp karara bağladı.

İNCİRALTI RESTORANI KUNDAKLAYAN SANIĞA 9 YIL HAPİS

28.03.20 tarihinde saat 05.30 raddelerinde Gazimağusa’da, önceden garsonluk yaptığı Hasan Caner isimli şahsa ait İncir altı restoranı yakıcı madde dökmen suretiyle yakıp yaklaşık 250 bin TL değerinde hasar oluşmasına neden olan ve aleyhinde kundaklama ve kasti hasar suçlamasıyla dava açılan sanık Gürcan Atik aleyhindeki karar kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu.

Toroslu, işlenen suçun ciddiyetine ve yarattığı zarara değinerek bu gibi suçları işleyenlere karşı caydırıcı ceza verilmesi kaçınılmazdır dedi. Sanığı işlemiş olduğu suçlardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirten Toroslu, aleyhinde ve lehinde olan unsurları değerlendirdikten sonra işemiş olduğu suçlardan dolayı sanığa toplam 9 yıl hapislik cezası verildiğini söyledi.

UYUŞTURUCU MADDE İTHAL VE TASARRUF ZANLISINA 2,5 YIL HAPİS CEZASI

27 Ocak 2020 tarihinde Gazimağusa’da kullanımındaki kiralık araçta ve bir arazide yapılan aramada tasarrufunda 350 gr 50 ml ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare alındıktan sonra tutuklanan ve aleyhinde kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla dosya tanzim edilen sanık İbrahim Görkem Güvener aleyhindeki karar ağır ceza mahkemesinde karara bağlandı ve sanığa 30 ay hapis cezası verildi.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okunan kararda uyuşturucu suçlarının her gün artış göstermesinden dolayı duyulan endişeyi dile getirdi.

Sanığın uyuşturucu maddeyi GKRY den ithal etmesini ve tasarrufuna geçirmesini ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirten Şenol, bu gibi suçları işeyenlere karşı müsamaha gösterilemeyeceğini ve hapislik cezası dışında bir cezanın verilemeyeceğine dikkat çektikten sonra sanığı işlemiş olduğu suçlardan dolayı toplam 30 ay hapis cezası verildiğini söyledi.(MHA)

77 KÖK HİNT KENEVİRİ ZİRAATİ YAPAN SANIK 9 AY HAPSE MAHKUM OLDU

29 Ekim 2018 tarihinde İskele’de tavuk çiftliği olarak kurulmuş tesisinde boyları 15 cm ile 65 cm arasında değişen toplam 77 kök Hintkeneviri bitkisi yanında Hint keneviri ziraatında kullanıldığına inanılan çeşitli eşyalar emare olarak alındıktan sonra sanık Erkan Kara tutuklanmış ve hakkında Hin keneviri türü uyuşturucu madde ziraatı suçundan dosya tanzim edilmişti.

Ağır ceza mahkemesi başkanı kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okunan kararda uyuşturucu madde ziraatının yarattığı tehlikelerine dikkat çekildi. Sanığın işemiş olduğu suçu kabul etmesini lehinde hafifletici unsur olarak değerlendirildiğini söyleyen kıdemli yargıç Şenol, sanığı suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirttikten sonra işlemiş olduğu suçlardan dolayı sanığa hapislik cezası dışında bir cezanın verilemeyeceğine dikkat çektikten sonra sanığı aleyhinde getirilen Hint keneviri ziraatı suçundan 9 ay hapse mahkûm edildiğini söyledi.(MHA)