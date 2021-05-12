Ağır Ceza Mahkemesi "ibret olsun" dedi!

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, suçlarıyla yargılanan Sinan Dilim 9 ay, Mehmet Alkış 5 ay hapis cezası aldı. Sanıklar, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Eren Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğratmıştı.