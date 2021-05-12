Ağır Ceza Mahkemesi "ibret olsun" dedi!

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi okudu.Başkan Gazi, sanıkların işlediği suçların ciddiyetine değindi.
Gazi, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Gazi, sanık Sinan Dilim’in kavga ve vahim zarar suçlarından sabıkası olduğuna değindi.
Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri vahim zarar suçundan Sinan Dilim’e 9 ay, Mehmet Alkış’a 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.