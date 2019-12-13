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Ağır bir suç işlemeye teşebbüs zanlıları teminata bağlandı

Ağır bir suç işlemeye teşebbüs zanlıları teminata bağlandı

13 Aralık 2019 Cuma 17:47
Ağır bir suç işlemeye teşebbüs zanlıları teminata bağlandı

5.12.19 tarihinde üçü Gine uyruklu biri Kamerun uyruklu 4 kişi ’yi Güney Kıbrıs’a kaçırmak maksadıyla aralarında ağır bir suç işlemek maksadıyla gizli ittifak kurup ağır bir suç işlemeye teşebbüs etmekle suçşanan Halil Barutoğlu,(KKTC vatandaşı), Mustafa Şenpınar (TC-KKTC vatandaşı) ve Muhammet İlyas ( Pakistan vatandaşı ) toplam 7 kişi polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalanmışlar ve tutuklanmışlardı.

Tutuklandıkları günden bu güne değin tutuklu bulunan zanlılar bugün 13.12.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar ve ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Ramadan Deniz, olgularla ilgili mahkemeye anımsatmada bulundu. Deniz şahadetinde, zanlı 1 Halil Barutoğlu nin yabancı uyruklu zanlı 3,4,5 ve 6 ile birlikte Beyarmudu köyünde askeri yasak bölge olan üstler bölgesinde sınır tellerine yakın bir yerde şüpheli olarak tespit edilmeleri nedeniyle tutuklandıklarını ve sorgulanmak üzere polise celp edildiklerini söyledi.

Zanlı1’ in vermiş olduğu gönüllü ifadesinde zanlı 2 nin teşvikiyle 200 dolar karşılığında yönetimindeki FY 237 plakalı aracıyla yabancı uyruklu 4 zanlıyı Beyarmudu köyüne getirdiğini ve İngiliz üstler bölgesinden yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’ a geçirmeye yardımcı olmaya çalıştığını itiraf ettiğini belirten tahkikat memuru Deniz, bu itiraf doğrultusunda 5.12.19 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

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Tutuklu bulunan Kamerun uyruklu zanlı 4’ ün gönüllü bir ifade verdiğini ve amaçlarının Güney Kıbrıs’a geçme olduğunu belirten Deniz, yabancı uyruklu 4 kişinin bu amaç için 200’ er dolar ödeme yaptıklarına dair beyanları olduğunu aktardı.

Zanlı 2’ nin de polise gönüllü bir ifade verdiğine değinen tahkikat memuru Deniz, zanlı 7 Muhammed İlyas’ın teşvikiyle zanlı 3,4,5 ve 6 nın zanlı 1 tarafından alınıp Rum kesimine gönderilmeleri için Beyarmudu köyüne gitmelerine yardımcı olduğu yönünde itirafta bulunduğunu belirtti.

Zanlı 7’ nin verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiği ve internet üzerinden yaptığı yazışmalarla Güney Kıbrıs tarafına gitmek isteyen yabancı uyruklularla bağlantı kurarak yardımcı olduğunu itiraf ettiğine değinen Deniz, yabancı uyruklu 4 kişiden üçünün KKTC’ de ayni üniversitede öğrenci olduklarını, zanlı 4 ün ise suç tarihinde KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini aktardı.

Zanlı 7 nin çalışma izninin ise 28.10.19 tarihinde hitam bulduğuna ve yenilenmediğine dikkat çeken Deniz zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tüm zanlıların KKTC çıkışlarını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportlarının polise teslimini ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmelerini emretti. Ayrıca zanlı 1 ve 2 nin 3000 er TL nakti teminat yatırmalarını ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50 şer bin TL şahsi kefalet imzalamaları yönünde emir verdi. Zanlı 3,4,5 ve 6 nın ise 5000’ er TL nakdi teminat yatırması ve zanlı 7 nin de 7000 TL nakdi teminat yatırmasıyla zanlıların serbest kalması yönünde emir verdi. teminat şartlarını yerine getiren zanlılar serbest kaldı. (MHA)

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