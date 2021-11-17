banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bütçe görüşmeleri sürüyor
72 işyeri denetlendi
72 işyeri denetlendi
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
banner405
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

Ağır bir suç işlemek kaydıyla ittifak kuran şahsa 2 gün tutukluluk

17 Kasım 2021 Çarşamba 22:04
Ağır bir suç işlemek kaydıyla ittifak kuran şahsa 2 gün tutukluluk

GKRY’ de adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Azeri uyruklu O.A ile ilgili bilgi değişim ofisi kanalıyla alınan bilgi doğrultusunda adı edilene GKRY ‘de ağır bir suç işlemek maksadıyla susturucu tabanca temini konusunda gizli ittifakta bulunan İskele’ de sakin Tural Aliyev 16.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 17.11.21 tarihinde ağır bir suç işlemek kastıyla gizli ittifakta bulunma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Halil Metin yemin altında verdiği şahadetinde 2021 Eylül ayı içerisinde GKRY’ de adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Azeri uyruklu O.A’ nın bu olay öncesinde Lefkoşa’ da bir pansiyonda kaldığı ve odasında yapılan aramada bulunan cep telefonundan yapılan incelemede adı edilenin İskele’ de ikamet eden zanlı ile Ağustos ve Eylül 2021 ay’ ı içerisinde Gazimağusa’  da susturucu tabanca temini konusunda temas ettiği  ve GKRY’ de ağır bir suç işlemek maksadıyla gizli ittifakta bulunduklarını söyledi.

banner341
Bu bilgi ışığında zanlının 16.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis, zanlının ayni gün mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, O.A’ nın tabancayı temin ettiğini, parasını kendisinin ödemesini ve ondan alması yönünde bir antlaşma yaptıkları yönünde beyanı olduğunu aktardı.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu, zanlının kullanımındaki cep telefonunun emare alınarak incelenmek üzere PGM data şubesine gönderildiğine değinen tanık polis, zanlıya ait banka hesaplarında araştırma yapılacağını, alınması gereken ifadeler yanında ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağına dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zanlılar çektikleri videoda “araçlarınızı açık tutun” ve “çaldığımız eşyaları yakıyoruz” mesajı verdi
Zanlılar çektikleri videoda “araçlarınızı açık tutun” ve “çaldığımız eşyaları yakıyoruz” mesajı verdi
Ölümlü kaza zanlısı yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi
Ölümlü kaza zanlısı yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi
Çocuk istismarcısına 4.5 yıl hapis cezası
Çocuk istismarcısına 4.5 yıl hapis cezası
Polisten haberler
Polisten haberler
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Tuzla’da araçlardan hırsızlık yapan zanlı sayısı 6’ ya yükseldi
Tuzla’da araçlardan hırsızlık yapan zanlı sayısı 6’ ya yükseldi
Ahmed Abdelmunem Ali Ahmed 3 gün poliste tutuklu kalacak
Ahmed Abdelmunem Ali Ahmed 3 gün poliste tutuklu kalacak
Sahte pasaportla çıkış yapmaya çalışan Mashad Muhammedi tutuklu yargılanacak
Sahte pasaportla çıkış yapmaya çalışan Mashad Muhammedi tutuklu yargılanacak
Nizamettin Tikici tutuklu yargılanacak
Nizamettin Tikici tutuklu yargılanacak
Ülkeden çıkış yaparken kaçak olduğu tespit edildi!
Ülkeden çıkış yaparken kaçak olduğu tespit edildi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim