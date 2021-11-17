Ağır bir suç işlemek kaydıyla ittifak kuran şahsa 2 gün tutukluluk

GKRY’ de adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Azeri uyruklu O.A ile ilgili bilgi değişim ofisi kanalıyla alınan bilgi doğrultusunda adı edilene GKRY ‘de ağır bir suç işlemek maksadıyla susturucu tabanca temini konusunda gizli ittifakta bulunan İskele’ de sakin Tural Aliyev 16.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 17.11.21 tarihinde ağır bir suç işlemek kastıyla gizli ittifakta bulunma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Halil Metin yemin altında verdiği şahadetinde 2021 Eylül ayı içerisinde GKRY’ de adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Azeri uyruklu O.A’ nın bu olay öncesinde Lefkoşa’ da bir pansiyonda kaldığı ve odasında yapılan aramada bulunan cep telefonundan yapılan incelemede adı edilenin İskele’ de ikamet eden zanlı ile Ağustos ve Eylül 2021 ay’ ı içerisinde Gazimağusa’ da susturucu tabanca temini konusunda temas ettiği ve GKRY’ de ağır bir suç işlemek maksadıyla gizli ittifakta bulunduklarını söyledi.

Bu bilgi ışığında zanlının 16.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis, zanlının ayni gün mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, O.A’ nın tabancayı temin ettiğini, parasını kendisinin ödemesini ve ondan alması yönünde bir antlaşma yaptıkları yönünde beyanı olduğunu aktardı.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu, zanlının kullanımındaki cep telefonunun emare alınarak incelenmek üzere PGM data şubesine gönderildiğine değinen tanık polis, zanlıya ait banka hesaplarında araştırma yapılacağını, alınması gereken ifadeler yanında ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağına dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)