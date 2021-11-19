Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapan zanlı tutuksuz yargılanacak

GKRY’ de adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Azeri uyruklu O.A ile ilgili bilgi değişim ofisi kanalıyla alınan bilgi doğrultusunda adı edilene GKRY ‘de ağır bir suç işlemek maksadıyla susturucu tabanca temini konusunda gizli ittifakta bulunduğu iddia edilen İskele’ de sakin Tural Aliyev, 16.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı ve 17.11.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 19.11.21 tarihinde ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Halil Metin, olgularla ilgili bilgi aktarmak suretiyle anımsatma yaptı. 2021 Eylül ayı içerisinde GKRY’ de adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Azeri uyruklu O.A’ nın bu olay öncesinde Lefkoşa’ da bir pansiyonda kaldığı ve odasında yapılan aramada bulunan cep telefonundan yapılan incelemede adı edilenin İskele’ de ikamet eden zanlı ile Ağustos ve Eylül 2021 ay’ ı içerisinde Gazimağusa’ da susturucu tabanca temini konusunda temas ettiği ve GKRY’ de ağır bir suç işlemek maksadıyla gizli ittifakta bulunduklarını söyledi.

Bu bilgi ışığında zanlının 16.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis, zanlının ayni gün mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, tabancayı O.A ’nın temin ettiğini, parasını yanına gelecek kişiye ödemesini ve sonrasında O.A nın kendisine ödeyeceği konusunda aralarında bir antlaşma yaptıkları yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı bulunmayan ve KKTC’ den ailesi ile birlikte kalan ve zanlının kendi işyerinde çalıştığını belirten polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 8000 T.L nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla tutuksuz yargılanması yönünde emir verdi.(MHA)