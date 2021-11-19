banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik bir can daha aldı
Trafik bir can daha aldı
Erhürman: “Gençlerimize göç yollarını gösteren bir zihniyetle karşı karşıyayız”
“Gençlerimizin yüzde 30’u işsiz”
Sucuoğlu, Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti..
“Aşı konusunu ihmal etmeyelim”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
banner405

Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapan zanlı tutuksuz yargılanacak

19 Kasım 2021 Cuma 16:55
Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapan zanlı tutuksuz yargılanacak

GKRY’ de adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Azeri uyruklu O.A ile ilgili bilgi değişim ofisi kanalıyla alınan bilgi doğrultusunda adı edilene GKRY ‘de ağır bir suç işlemek maksadıyla susturucu tabanca temini konusunda gizli ittifakta bulunduğu iddia edilen İskele’ de sakin Tural Aliyev, 16.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı ve 17.11.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 19.11.21 tarihinde ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Halil Metin, olgularla ilgili bilgi aktarmak suretiyle anımsatma yaptı. 2021 Eylül ayı içerisinde GKRY’ de adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Azeri uyruklu O.A’ nın bu olay öncesinde Lefkoşa’ da bir pansiyonda kaldığı ve odasında yapılan aramada bulunan cep telefonundan yapılan incelemede adı edilenin İskele’ de ikamet eden zanlı ile Ağustos ve Eylül 2021 ay’ ı içerisinde Gazimağusa’ da susturucu tabanca temini konusunda temas ettiği ve GKRY’ de ağır bir suç işlemek maksadıyla gizli ittifakta bulunduklarını söyledi.

Bu bilgi ışığında zanlının 16.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis, zanlının ayni gün mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, tabancayı O.A ’nın temin ettiğini, parasını yanına gelecek kişiye ödemesini ve sonrasında O.A nın kendisine ödeyeceği konusunda aralarında bir antlaşma yaptıkları yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı bulunmayan ve KKTC’ den ailesi ile birlikte kalan ve zanlının kendi işyerinde çalıştığını belirten polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 8000 T.L nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla tutuksuz yargılanması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Tural Aliyev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tutuklandı
Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tutuklandı
Polisi darp edenler teminata bağlandı
Polisi darp edenler teminata bağlandı
Polisten haberler
Polisten haberler
Kanunsuz eski eser tasarrufu
Kanunsuz eski eser tasarrufu
Darp zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Darp zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Mehmet Haraç 1 gün poliste tutuklu kalacak
Mehmet Haraç 1 gün poliste tutuklu kalacak
Narkotik'ten bir taşla iki kuş!
Narkotik'ten bir taşla iki kuş!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim