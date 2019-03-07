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Afrika davasında Tabak ve Levent kendini savundu

Afrika davasında Tabak ve Levent kendini savundu

07 Mart 2019 Perşembe 21:44
Afrika davasında Tabak ve Levent kendini savundu

Afrika davasında Tabak ve Levent kendini savundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda bugün gerçekleşen duruşmada Şener Levent ve Ali Osman Tabak tanık kürsüsüne çıkıp, yeminli şahadet verdi.

Afrika Gazetesi’nin direktörü yazar Ali Osman Tabak, yeminli şahadet verdi. Ali Osman Tabak, Afrika gazetesinin sol görüşlü olduğunu ve Kıbrıslı Rum ile Kıbrıslı Türk halklarının Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında yaşamaları için mücadele ettiğini anlattı. Savcı Ergin Atıcı, Ali Osman Tabak’ı sorguladı. Savcı Ergin Atıcı, yayının hakaret ve aşağılama içerdiğini savundu. Ali Osman Tabak, iddiayı kabul etmediğini beyan etti.

Şener Levent de dünkü oturumda yeminli şahadet verdi. Levent, eğitimi ve çalıştığı gazeteler hakkında bilgi verdi. Levent, fotomontajı adını hatırlamadığı bir Rum’un paylaştığını ve Facebook’ta görüp yayınladığını söyledi. Şener Levent, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir yayın için bir gazeteciye dava açılmayacağını savundu ve fotomontajda birinin başına işemenin hakaret olmadığını ileri sürdü. Mizahta hakaret olmadığını anlatan Levent, Avrupa’da yaşasaydı dava edilmesinin söz konusu olamayacağını savundu. Savcı Ergin Atıcı’nın, fotomontajda Recep Tayyip Erdoğan’ın hangi icraatının eleştirildiğini sorması üzerine

Şener Levent, Erdoğan’ın tek bir olumlu icraatı olmadığını belirtti. Savcı Ergin Atıcı, kolajın Recep Tayyip Erdoğan’ı aşağıladığını ve küçük düşürdüğünü ileri sürdü. Şener Levent, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine teşekkür etmesi gerektiğini çünkü ona düşmanlarını göstererek, iyilik yaptığını anlattı. Savcı Ergin Atıcı, Levent’e bu yayınla TC ile KKTC arasındaki ilişkileri bozma niyetiyle yayınlandığını ileri sürdü. Levent, bu iddiayı komik bulduğunu ileri sürdü. Yargıç Cenkay İnan, davayı 14 Mart’a saat 11.00’e erteledi.

Anahtar Kelimeler:
Afrika Gazetesi Genel Yayın YönetmeniŞener LeventAli Osman Tabak
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