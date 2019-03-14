Afrika davasında 4 tanık dinlendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda dün gerçekleşen duruşmada tanık olarak Afrika gazetesi eski yazarı, sendikacı Turgut Avşaroğlu, Tiyatrocu, sanat yönetmeni Yaşar Ersoy, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’i dinletti.

Tanık Turgut Avşaroğlu, dava konusu olan kolaja bakıp, “Yunan gözüyle” ifadesinin yer aldığını ve kolajın Yunan halkının Recep Tayyip Erdoğan’a saygıları olmadığını anlattığını savundu. Karikatürde abartı olabileceğini söyleyen Avşaroğlu, karikatürlere hakaret arayarak bakılmasının doğru olmadığını anlattı. Avşaroğlu, dava konusu kolajın TC ile KKTC arasını açamayacağını anlattı.

Avukat Reynar, daha sonra oyuncu, sanat yönetmeni Yaşar Ersoy’u dinletti. Ersoy, eğitim yaşamını, 23 yıl sanat yönetmenliği yaptığını ve sanat tarihini anlattı. Yaşar Ersoy, karikatür sanatında mizah, ironi ve alaya alarak eleştiri içerdiğini anlattı ve demokrasi kültürüne katkı yaptığını belirtti. Yaşar Ersoy, Yunanistan’da erkeklik organıyla eleştirel bakış olduğuna işaret edip, Rusya’dan Amerika’ya kadar buna benzer hatta daha ağır eleştiriler içeren yüzlerce karikatür örneği olduğunu anlattı. Ersoy, “Bir karikatürün iki devlet arasındaki ilişkiyi bozması iddiası gülünç” dedi.

Avukat Tacan Reynar, tanık olarak Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’i dinletti. Şener Elcil, Afrika gazetesinin doğruları aktaran, eleştirel yaklaşan, ayrıca rejime karşı muhalif olan bir gazete olarak tanımladı. Elcil, uluslararası platformda KKTC’nin Türkiye’nin alt yönetimi olarak değerlendirdiğini kaydetti. Elcil, davayı maskaralık davası olarak gördüğünü ve mahkemenin üzerinde baskı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Avukat Tacan Reynar, tanık olarak Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’i dinletti. Kişmir, KKTC’de daha önce yayınlamış bir kolajdan ötürü yargılama olmadığını düşündüğünü belirterek, yayınlanan kolajın TC ve KKTC arasındaki ilişkiyi bozduğu iddiasının mümkün olamayacağını söyledi. Kişmir, “Kolajda hakaret değil, “Yunan gözüyle” bir eleştir var” dedi.

Kişmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski KKTC elçisi olan Derya Kanbay’ın iki ülkenin ilişkisinin bozulduğuna dair polise yazdığı yazıyı utanç olduğunu ileri sürdü. Kişmir, dilekçede yazanların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tanıkları dakikalarca sorgulayan savcı Ergin Atıcı, konu kolajda Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ve aşağılama olduğunu savundu. 4 tanık da bu iddiayı reddetti.

Yargıç Cenkay İnan, 4 tanığın dinlenmesinin ardından davayı tanıkların hazır edile bilmesi için 21 Mart, 28 Mart, 4 Nisan ve 11 Nisan’a saat 11.00’e devam etmek üzere günleyerek erteledi.