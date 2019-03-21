Afrika davası devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda dün gerçekleşen duruşmada tanık olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Prof Dr. Senih Çavuşoğlu, Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Akademisyen sanatçı Ümit İnatçı’yı dinletti.

Avukat Tacan Reynar, tanık olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Prof Dr. Senih Çavuşoğlu’nu dinletti. Çavuşoğlu, çalışmalarını anlatarak, bazı kolajlarını mahkemeye sundu. Senih Çavuşoğlu, karikatüre bakarken hakaret içerip içermediğine bakılmaması gerektiğini söyleyerek, karikatürde hiçbir hakaret olmadığını savundu.

Avukat Tacan Reynar, tanık olarak Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu’yu dinletti. Özuslu, Afrika gazetesinin aykırı ve muhalif bir yayın yaptığını söyledi. Sami Özuslu, TC Elçiliği’nin dilekçesinde belirttiği gibi dava konusu karikatürün, Kıbrıs Türk toplumunda öfke ve infial yaratmadığını belirtti. Özuslu, “Davada mahkumiyet olması halinde utanç duyacağım” dedi.

Avukat Reynar, akademisyen sanatçı Ümit İnatçı’yı dinletti. İnatçı, dava konusu kolajın, hakaret içermediğini ileri sürdü. İnatçı, kolajın mizah içerdiğini ve iğneleme olduğunu anlattı. İnatçı, “Her şeyde hakaret ararsak sanat yapılamaz” dedi. Dava görüşülmek üzere 28 Mart saat 11.00’e ertelendi.