banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103408
ALTIN
229.924
DOLAR
5.4731
STERLİN
7.1365
EURO
6.2133
Afrika davası devam ediyor
AFRİKA DAVASI DEVAM EDİYOR
İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak
İLİŞEN 1 GÜN DAHA TUTUKLU...
Gazimağusa’da ölüm
GAZİMAĞUSA’DA ÖLÜM
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
banner306
Flaş Haber
Evliya hayata tutunamadı
Kapat

Afrika davası devam ediyor

Afrika davası devam ediyor

21 Mart 2019 Perşembe 17:42
Afrika davası devam ediyor

Afrika davası devam ediyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda dün gerçekleşen duruşmada tanık olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Prof Dr. Senih Çavuşoğlu, Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Akademisyen sanatçı Ümit İnatçı’yı dinletti.

Avukat Tacan Reynar, tanık olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Prof Dr. Senih Çavuşoğlu’nu dinletti. Çavuşoğlu, çalışmalarını anlatarak, bazı kolajlarını mahkemeye sundu. Senih Çavuşoğlu, karikatüre bakarken hakaret içerip içermediğine bakılmaması gerektiğini söyleyerek, karikatürde hiçbir hakaret olmadığını savundu.

Avukat Tacan Reynar, tanık olarak Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu’yu dinletti. Özuslu, Afrika gazetesinin aykırı ve muhalif bir yayın yaptığını söyledi. Sami Özuslu, TC Elçiliği’nin dilekçesinde belirttiği gibi dava konusu karikatürün, Kıbrıs Türk toplumunda öfke ve infial yaratmadığını belirtti. Özuslu, “Davada mahkumiyet olması halinde utanç duyacağım” dedi.

Avukat Reynar, akademisyen sanatçı Ümit İnatçı’yı dinletti. İnatçı, dava konusu kolajın, hakaret içermediğini ileri sürdü. İnatçı, kolajın mizah içerdiğini ve iğneleme olduğunu anlattı. İnatçı, “Her şeyde hakaret ararsak sanat yapılamaz” dedi. Dava görüşülmek üzere 28 Mart saat 11.00’e ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
Şener LeventAfrika Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 aracın camını kıran kişi uyuşturucu bağımlısı çıktı
8 aracın camını kıran kişi uyuşturucu bağımlısı çıktı
İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak
İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!
Çalıştığı işyerini soydu
Çalıştığı işyerini soydu
Bahçeli’de hırsızlık
Bahçeli’de hırsızlık
Okwor 9 ay hapis yatacak
Okwor 9 ay hapis yatacak
Gazimağusa Limanı’nda yakalanan 15 mülteciye hapis cezası
Gazimağusa Limanı’nda yakalanan 15 mülteciye hapis cezası
Kiralık araç komplosunda zanlı sayısı 4’e çıktı
Kiralık araç komplosunda zanlı sayısı 4’e çıktı
Hırsız üniversite kampüsünde yakalandı
Hırsız üniversite kampüsünde yakalandı
Uslanmayan Recep Kazak cezaevine gönderildi
Uslanmayan Recep Kazak cezaevine gönderildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim